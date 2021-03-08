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В Херсонской области произошла утечка опасного вещества, есть пострадавший

8 марта 2021, 20:43

Пострадавший мужчина привез 18 кубометров аммиака на одно из сельскохозяйственных предприятий области.

Мужчина получил ожоги из-за амиака

В Херсонской области из-за утечки аммиака химические ожоги 10% кожного покрова получил 32-летний местный житель. По причине утечки опасного вещества ранее также произошел масштабный мор рыбы, пишет издание Херсонцы.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 7 марта, вблизи населенного пункта Дудчаны Новоронцовского района области.

Известно, что пострадавший мужчина привез 18 кубометров аммиака на одно из сельскохозяйственных предприятий области. Груз должен был использоваться для выпуска удобрений.

В процессе перекачки аммиака в хранилище произошел разрыв шланга и его содержимое хлынуло на мужчину. Одежда частично защитила его, однако он все же получил серьезные ожоги бедра и голени на правой ноге. По словам госпитализировавших его медиков, у мужчины химические ожоги 10% тела.

В региональном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям рассказали, что в результате инцидента в окружающую среду попало незначительное количество аммиака. Угрозы для населения нет.

аммиак Херсонская область новости Украины
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