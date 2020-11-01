В Киеве на семи улицах ограничивают скорость движения: список

Вступило в силу ограничение скорости движение транспорта/ УНИАН

В Киеве с 1 ноября на семи улицах вступило в силу ограничение скорости движение транспорта — не выше 50 км/ч.

Как сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации, ограничение вступает в силу с воскресенья.

Водителям следует обратить внимание, что со скоростью 50 км/ч необходимо двигаться по следующим улицам:

проспект Шухевича (от Северного моста до улицы Бальзака);

улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков);

Надднепрянское шоссе;

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

Столичное шоссе (до улицы Академика Заболотного);

улица Саперно-Слободская (от улицы Гринченко до Южного моста);

проспект Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

Отметим, ранее на данных участках столичных улиц можно было ездить со скоростью до 80 км/ч. Новое ограничение будет действовать до 1 апреля 2021 года.

Ограничение учредили в связи с тем, чтобы уменьшить риски потери управления автомобилем на скользкой дороге.

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