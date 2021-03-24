В Киеве на Троещине мужчина угрожал самосожжением из-за демонтажа МАФов

На Троещине мужчина угрожал себя поджечь / скриншот

На столичной Троещине мужчина облился бензином и угрожал себя поджечь. ЧП произошло на проспекте Маяковского, 15.

Дело в том, что около восьми утра 24 марта на Троещине коммунальные службы начали демонтаж незаконно установленных МАФов. Чтобы помешать процессу демонтажа, владельцы киосков разбросали под колеса спецтехники "ежей" для прокола шин.

Позже мужчина залез на крышу одного из МАФов. На видео видно, что на нем зеленый дождевик. Он облил себя бензином из канистры. Вместе с ним на крыше стоят еще двое молодых людей, а рядом с киоском – машина коммунальщиков. Внизу стоят представители полиции и обычные граждане.

Мужчина, который угрожал самосожжением, похоже, является одним из владельцев киоска. Он кричал, что подожжет себя и все вокруг, и требовал срочно убрать кран, предназначенный для демонтажа киосков.

Позже стало известно, что мужчина уже спустился с МАФа и уже не грозится себя поджигать.

Тем временем Киев оперативный опубликовал в Facebook фото с места демонтажа МАФов на Троещине.

Демонтаж МАФов на Троещине/ facebook.com/KyivOperativ

facebook.com/KyivOperativ

Напомним: