В Киеве посетители фестиваля без масок устроили жуткую давку в метро / скриншот из видео

В ночь с 5 на 6 июля произошла серьезная давка в подземном переходе и на входе на станцию метро "Выставочный центр" в Киеве. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал ХК.

В ролике видно, как тысячи посетителей бесплатного дня фестиваля Atlas Weekend быстро побежали к подземке. Хотя вход на станцию был ограничен для того, чтобы в холле метро не произошло давки, она образовалась в подземном переходе и на входе в вестибюль.

Причем организаторы фестиваля пытались направить поток людей на соседние станции метрополитена, однако у них не вышло это сделать. И потому огромное количество людей ринулось к подземному переходу ближайшей станции. Так оказалась открытой одна из дверей, куда и начала прорываться толпа.

Перегородить вход в вестибюль людям пытался только один полицейский, но его силой оттолкнули и прорвались внутрь.

Причем подавляющее большинство пассажиров подземки, которые устроили давку на "Выставочном центре", находились в помещении без масок.

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Напомним, ранее украинский певец Melovin прямо на сцене расцеловал сперва с девушкой, а затем с парнем.

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