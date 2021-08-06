В Краматорске родная школа убитого боевиками школьника Степана Чубенко будет носить его имя

В 2014 году парня жестоко убили пророссийские боевики за сине-желтую ленту на рюкзаке.
Краматорской школе №12 присвоили имя "Народного Героя Украины" Степана Чубенко. В этой школе Степан учился вплоть до своей гибели от рук пророссийских боевиков в июле 2014 года.
Соответствующее решение о чествовании памяти Степана Чубенко приняли 5 августа на внеочередной сессии Краматорского городского совета. С инициативой о переименовании выступил трудовой коллектив учреждения и депутаты горсовета, и в целом общественность Краматорска.
Исполняющая обязанности начальника горуправления образования города Елена Дрыга рассказала "Укринформу", что мать погибшего парня, Сталина Чубенко, продолжает работать в этой школе учителем русского языка и литературы. Поэтому это решение депутатов для неё, как и для всех работников и учащихся школы, очень важно и ценно.
Боевики убили 16-летнего Степана Чубенко: что известно
- Степан Чубенко, 1997 г.р., мечтал стать профессиональным футболистом, был вратарем футбольного клуба "Авангард" (Краматорск).
- В 2014 году вместе с друзьями участвовал в митингах в поддержку целостности Украины. Ребята носили воду, продукты, средства гигиены украинским военным, которые прибыли в город.
- Во время обстрела он помогал спускаться в убежище пожилым людям, носил им воду, когда город оказался отрезанным от водоснабжения. Рискуя жизнью, Степан снял с городской площади флаг так называемой "ДНР
- В июне 2014 года боевики из батальона "Керчь" задержали его в Донецке. По одной из версий, те обнаружили у подростка сине-желтую ленту и шарф футбольного клуба "Карпаты".
- По информации расследования, российские наемники применяли к нему пытки, а затем расстреляли за его проукраинскую позицию. Похороны Чубенко состоялись 8 ноября 2014 года.
- Посмертно Степан Чубенко был награжден орденом "За мужество" III степени и удостоен звания "Народный герой Украины".
- В ноябре 2017 года суд приговорил к пожизненному заключению трех боевиков "ДНР", которые жестоко убили Степана Чубенко – Вадима Погодина, Максима Сухомлинова и Юрия Москалева. Все они скрываются в России, поэтому обвинение выносилось заочно.