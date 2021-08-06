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В Краматорске родная школа убитого боевиками школьника Степана Чубенко будет носить его имя

6 августа 2021, 13:09

В 2014 году парня жестоко убили пророссийские боевики за сине-желтую ленту на рюкзаке.

Степан Чубенко
Школа в Краматорске будет носить имя 16-летнего Степана Чубенко / facebook.com/hero.ukraine

Краматорской школе №12 присвоили имя "Народного Героя Украины" Степана Чубенко. В этой школе Степан учился вплоть до своей гибели от рук пророссийских боевиков в июле 2014 года.

Соответствующее решение о чествовании памяти Степана Чубенко приняли 5 августа на внеочередной сессии Краматорского городского совета. С инициативой о переименовании выступил трудовой коллектив учреждения и депутаты горсовета, и в целом общественность Краматорска.

Исполняющая обязанности начальника горуправления образования города Елена Дрыга рассказала "Укринформу", что мать погибшего парня, Сталина Чубенко, продолжает работать в этой школе учителем русского языка и литературы. Поэтому это решение депутатов для неё, как и для всех работников и учащихся школы, очень важно и ценно.

Боевики убили 16-летнего Степана Чубенко: что известно

  • Степан Чубенко, 1997 г.р., мечтал стать профессиональным футболистом, был вратарем футбольного клуба "Авангард" (Краматорск).
  • В 2014 году вместе с друзьями участвовал в митингах в поддержку целостности Украины. Ребята носили воду, продукты, средства гигиены украинским военным, которые прибыли в город.
  • Во время обстрела он помогал спускаться в убежище пожилым людям, носил им воду, когда город оказался отрезанным от водоснабжения. Рискуя жизнью, Степан снял с городской площади флаг так называемой "ДНР
  • В июне 2014 года боевики из батальона "Керчь" задержали его в Донецке. По одной из версий, те обнаружили у подростка сине-желтую ленту и шарф футбольного клуба "Карпаты".
  • По информации расследования, российские наемники применяли к нему пытки, а затем расстреляли за его проукраинскую позицию. Похороны Чубенко состоялись 8 ноября 2014 года.
  • Посмертно Степан Чубенко был награжден орденом "За мужество" III степени и удостоен звания "Народный герой Украины".
  • В ноябре 2017 года суд приговорил к пожизненному заключению трех боевиков "ДНР", которые жестоко убили Степана Чубенко – Вадима Погодина, Максима Сухомлинова и Юрия Москалева. Все они скрываются в России, поэтому обвинение выносилось заочно.

новости Краматорска Чубенко военная агрессия РФ новости Украины
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