В Краматорске родная школа убитого боевиками школьника Степана Чубенко будет носить его имя

Школа в Краматорске будет носить имя 16-летнего Степана Чубенко / facebook.com/hero.ukraine

Краматорской школе №12 присвоили имя "Народного Героя Украины" Степана Чубенко. В этой школе Степан учился вплоть до своей гибели от рук пророссийских боевиков в июле 2014 года.

Соответствующее решение о чествовании памяти Степана Чубенко приняли 5 августа на внеочередной сессии Краматорского городского совета. С инициативой о переименовании выступил трудовой коллектив учреждения и депутаты горсовета, и в целом общественность Краматорска.

Исполняющая обязанности начальника горуправления образования города Елена Дрыга рассказала "Укринформу", что мать погибшего парня, Сталина Чубенко, продолжает работать в этой школе учителем русского языка и литературы. Поэтому это решение депутатов для неё, как и для всех работников и учащихся школы, очень важно и ценно.

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