В Кривом Роге девочка нашла повешенный труп матери

Петля / УНИАН

В Кривом Роге девочка обнаружила повешенный труп собственной матери в ванной комнате. Как сообщает местный портал Первый городской, женщина повесилась в ванной комнате пока никого не было дома.

Сообщается, что инцидент произошел вечером 30 мая около 21:00 в одной из квартир многоэтажного дома в криворожском микрорайоне 5-й Заречный. Тело женщины обнаружила ее несовершеннолетняя дочь.

Предварительно известно, что перед смертью женщина поссорилась со своим мужем и просила дочерей пойти погулять на улицу. Когда дети вернулись, они пошли мыть руки в ванную. Там старшая дочь обнаружила и, что мать повесилась на поясе от банного халата.

Сейчас правоохранители выясняют причины и обстоятельства смерти женщины.

"Вчера вечером, в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир на 5-м Заречном дочь обнаружила свою 39-летнюю мать повешенной. Тело направили на судмедэкспертизу", - прокомментировала ТСН спикер Криворожского районного управления полиции Оксана Лесонен.

Читайте такжеДрогобычский Эйнштейн: на Львовщине повесился известный профессор

Напомним, ранее сообщалось:

В городе Мукачево (Закарпатская область) мужчина совершил самоубийство в прямом интернет-эфире.

Мужчина транслировал с помощью функции прямого эфира в социальной сети Facebook. "Я проклинаю ‒ в особенности мус*ров Мукачевского отдела, которые жизни мне не дают", ‒ рассказал он перед суицидом путем повешения.