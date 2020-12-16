В Минздраве нашли возможность повысить зарплаты медикам / УНИАН

Министерство здравоохранения Украины разработало законопроект, призванный установить минимальную заработную плату для медицинских работников, привязав ее к прожиточному минимуму.

"На предыдущей неделе Минздрав подготовил законопроект, который устанавливает минимальную зарплату и закрепляет ее в законе. Она будет привязана к прожиточному минимуму. Эта практика существует в стране. При формировании бюджета выплачивать меньше будет невозможно", - заявил в ходе брифинга в среду, 16 декабря, министр здравоохранения Максим Степанов.

Отметим, по состоянию на 1 декабря прожиточный минимум на одного человека в месяц составляет 2189 гривен.

Министр также уточнил, что Верховная Рада не поддержала предложения Минздрава по изменению законопроекта о бюджете на 2021 год.

"Вчера был принят бюджет на 2021 год. Предложения, которые подал Минздрав исходя из своих расчетов, не учли. Да, мы видим увеличение финансирования медицины в абсолютных цифрах, но увеличение не значит минимально достаточного уровня для финансирования медицины", - сказал министр.

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