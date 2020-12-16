В Минздраве нашли возможность повысить зарплаты медикам

Зарплаты медиков хотят привязать к прожиточному минимуму.
Министерство здравоохранения Украины разработало законопроект, призванный установить минимальную заработную плату для медицинских работников, привязав ее к прожиточному минимуму.
"На предыдущей неделе Минздрав подготовил законопроект, который устанавливает минимальную зарплату и закрепляет ее в законе. Она будет привязана к прожиточному минимуму. Эта практика существует в стране. При формировании бюджета выплачивать меньше будет невозможно", - заявил в ходе брифинга в среду, 16 декабря, министр здравоохранения Максим Степанов.
Отметим, по состоянию на 1 декабря прожиточный минимум на одного человека в месяц составляет 2189 гривен.
Министр также уточнил, что Верховная Рада не поддержала предложения Минздрава по изменению законопроекта о бюджете на 2021 год.
"Вчера был принят бюджет на 2021 год. Предложения, которые подал Минздрав исходя из своих расчетов, не учли. Да, мы видим увеличение финансирования медицины в абсолютных цифрах, но увеличение не значит минимально достаточного уровня для финансирования медицины", - сказал министр.
Выплаты украинским медикам – о чем сообщалось ранее:
- 18 ноября Фонд социального страхования назначил пожизненные выплаты для шести медиков, которые переболели коронавирусом. Выплаты будут осуществлять каждый месяц.
- 9 ноября стало известно, что в Украине не повысили зарплаты семейным врачам, несмотря на заявления министра здравоохранения Максима Степанова. Как сообщили в министерстве финансов, такое увеличение не было согласовано.
- 20 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зарплаты врачей в Украине в 2021 году вырастут до 25 тысяч гривен. Также повысят зарплаты медсестер и младшего медицинского персонала.