В МОЗ рассказали, когда лекарства будут продавать по е-рецепту

Ляшко рассказал, когда запустят е-рецепт / УНИАН

С весны следующего, 2022 года, в Украине все рецептурные препараты будут отпускать только по электронному рецепту, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время общения с журналистами.

"Анонсируем запуск электронного рецепта для всех рецептурных препаратов на весну 2022 года, переводим отпуск рецептурных препаратов на электронный рецепт", - сказал глава Минздрава.

Он добавил, что - одно из условий дальнейшей дискуссии о медицинском страховании.

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Также Ляшко напомнил, что Минздрав определил перечень основных критических лекарственных средств - это 100 препаратов, которые должны производиться в Украине полным циклом и не зависеть от экспорта.

Это, по словам министра, делается для того, чтобы в случае ЧС и закрытия границ, в стране не наблюдался дефицит лекарств.

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