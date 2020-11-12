В Офисе президента объяснили обвал рейтинга Зеленского

Во власть попало очень много людей случайных, считает Михаил Подоляк.
Падение уровня доверия к президенту имеет субъективные и объективные причины, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
В интервью Украинской правде среди объективных причин он назвал проблему с насыщением системы власти эффективными кадрами.
"Сделать это, к сожалению, в том объеме, в котором надо для нового типа государства, не получается. То есть, зашли, открыли двери, лифты, все что угодно включили – и зашло очень много людей случайных. Они молодые, неважно, они опытные. Но, на самом деле, они случайные, они не подходят для модерирования новых процессов государства. Соответственно, качество государственного управления не на том уровне, на котором должно было бы находиться при этом президенте", - подчеркнул политтехнолог.
В этой связи он отметил, что общество не получает на низовом уровне качественной услуги: "Дальше невыполнение этой услуги оно переносит не на конкретного чиновника, а к сожалению, переносит все на бренд Зеленский. Почему? Потому что бренд Зеленский, выигрывая избирательную кампанию, был слишком огромный. Слишком!".
Еще одной причиной он считает то, что объем негативной информации существенно влияет на общественное мнение.
Читайте такжеПорошенко возглавил рейтинг топ-коррупционеров – опрос"То есть, общественное мнение растеряно. Если тебе с одной стороны одна политическая группа негатив льет по своим каналам, с другой стороны другая по своим каналам, и при этом они 90% тех же социальных сетей через год контролируют, то мы получаем крайне негативное поле. Ломать его чисто смыслами невозможно, потому что это надо инструментально ломать", - уверен советник главы ОП.
Подоляк также назвал еще одной причиной то, что "старые политические элиты имеют накопленный ресурс для того, чтобы покупать молодые элиты".
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