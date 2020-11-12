УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Офисе президента объяснили обвал рейтинга Зеленского

12 ноября 2020, 08:14

Во власть попало очень много людей случайных, считает Михаил Подоляк.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / GettyImages

Падение уровня доверия к президенту имеет субъективные и объективные причины, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В интервью Украинской правде среди объективных причин он назвал проблему с насыщением системы власти эффективными кадрами.

"Сделать это, к сожалению, в том объеме, в котором надо для нового типа государства, не получается. То есть, зашли, открыли двери, лифты, все что угодно включили – и зашло очень много людей случайных. Они молодые, неважно, они опытные. Но, на самом деле, они случайные, они не подходят для модерирования новых процессов государства. Соответственно, качество государственного управления не на том уровне, на котором должно было бы находиться при этом президенте", - подчеркнул политтехнолог.

В этой связи он отметил, что общество не получает на низовом уровне качественной услуги: "Дальше невыполнение этой услуги оно переносит не на конкретного чиновника, а к сожалению, переносит все на бренд Зеленский. Почему? Потому что бренд Зеленский, выигрывая избирательную кампанию, был слишком огромный. Слишком!".

Еще одной причиной он считает то, что объем негативной информации существенно влияет на общественное мнение.

Читайте такжеПорошенко возглавил рейтинг топ-коррупционеров – опрос"То есть, общественное мнение растеряно. Если тебе с одной стороны одна политическая группа негатив льет по своим каналам, с другой стороны другая по своим каналам, и при этом они 90% тех же социальных сетей через год контролируют, то мы получаем крайне негативное поле. Ломать его чисто смыслами невозможно, потому что это надо инструментально ломать", - уверен советник главы ОП.

Подоляк также назвал еще одной причиной то, что "старые политические элиты имеют накопленный ресурс для того, чтобы покупать молодые элиты".

  • В Украине рейтинг доверия возглавили президент Украины Владимир Зеленский и глава Верховной Рады Дмитрий Разумков. Меньше всего доверяют генеральному прокурору Ирине Венедиктовой.
  • Почти 45% украинцев высказались за то, чтобы предоставить неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей автономию в составе Украины для того, чтобы прекратить войну.
  • 26 октября появились результаты ответов украинцев на опрос от президента Владимира Зеленского по результатам обработки 74% анкет. Респонденты поддержали 4 из 5 инициатив главы государства.
рейтинг Владимир Зеленский Михаил Подоляк новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «В Офисе президента объяснили обвал рейтинга Зеленского». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

08:15
Антирекорд: коронавирус впервые заразил за сутки более 11 тысяч украинцев и пересек "красную" линию
08:14
В Офисе президента объяснили обвал рейтинга Зеленского Видео
07:56
Как остановить пандемию COVID-19: в ВОЗ назвали главное условие Видео
07:54
Стало известно о серьезных проблемах с вакциной Pfizer от коронавируса Видео
07:22
Стало известно, где лечатся от COVID-19 Зеленский и Ермак Видео
Реклама
07:13
Израильские ученые нашли способ снизить смертность от коронавируса Видео
06:57
Мендель заразилась COVID-19 раньше Зеленского – СМИ Видео
06:57
Унизительная капитуляция Путина ставит крест на "постсоветском пространстве" мнение
06:32
Магнитные бури в ноябре 2020 пересекли красную черту: как пережить удар по сосудам Видео
06:01
Кушай и никого не слушай: от какой болезни спасает лишний вес
05:28
"Бледный" Путин между двух огней: эксперт объяснил, зачем РФ погасила конфликт в Карабахе Видео
05:05
Самые модные головные уборы и теплые шапки зима 2021 - фото Фото
04:31
"Эрдоган и Алиев не остановятся": в России назвали главную проблему договора по Карабаху Видео
03:59
Защищают ли маски с клапанами от COVID-19: ученый дал неожиданный ответ Видео
03:13
Эксперт объяснил, почему Россия разгромно проиграла войну в Нагорном Карабахе Видео
02:40
Красивые способы завязать галстук: фото и видео инструкция Видео
02:15
Гороскоп на 13 ноября для всех: незаменимая помощь и мощная опора Видео
01:34
Пятница, 13: что нельзя есть Видео
00:52
Ученые объяснили, как найти предрасположенность к гипертонии
00:21
В моде удивительные брюки из 70-х: с чем носить штаны клеш - фото Фото
Реклама
00:05
В Украину идут затяжные холода: синоптики огорчили прогнозом погоды ​ Видео
00:01
Гороскоп на 12 ноября для всех: урожайные дела и подвижки в карьере Видео
11 ноября, среда
23:38
Украина проиграла Польше в товарищеском матче Фото
23:21
Выборы в США: штат Джорджия вручную пересчитает все голоса​ Видео
23:09
В Украине катастрофически быстро растут долги за газ - эксперт Видео
22:32
Инфекционист назвала двигатель любой эпидемии Видео
22:15
Открыто уголовное производство: в СБУ подтвердили обнаружение фальшивых бюллетеней в офисе Дмитрия Голубова
22:13
Степанов дал неутешительный прогноз по коронавирусу в Украине Видео
22:12
У Алиева прокомментировали слух о турецких миротворцах в Карабахе Видео
21:47
Заражение коронавирусом в Украине: в Минздраве назвали опаснейшие места Видео
21:30
Война за Карабах: политолог назвал причины перемирия и введения миротворцев РФ Видео
21:25
Завершилось очередное заседание ТКГ по Донбассу: о чем договорились Видео
21:16
Светлаков в больнице с поражением легких из-за COVID-19
20:55
Новолуние в ноябре 2020: когда наступит в Украине, и что можно делать
20:50
Шоколадный маникюр – идеальный осенний маникюр 2020: фото Фото Видео
20:47
Вице-премьер подхватил коронавирус: как изменилось состояние
20:35
Мэр Николаева назвал главную угрозу для города из-за карантина выходного дня Видео
20:34
Врачи рассказали, как нужно возвращаться на работу после болезни Видео
20:24
"Срочник прикрывался ефрейтором": СМИ узнали подробности бойни в России
20:14
Коронавирус на выходных будет впадать в спячку мнение
Реклама
19:55
Карантин в Украине продлится до апреля: в Минздраве сделали заявление Видео
19:40
Путин просил не унижать Пашиняна: Алиев рассказал детали переговоров по Карабаху Видео
19:30
Остап Ступка переболел коронавирусом: раскрыл странный симптом
19:16
Степанов рассказал, проведут или массовое тестирование по примеру Словакии
18:51
Новый бунт из-за карантина: мэр Львова отказался выполнять решение Кабмина Видео
18:44
СБУ изъяло бюллетени за Скорика, Голубову предъявлено подозрение - СМИ выборы
18:41
Разумков заразился коронавирусом Видео
18:26
Тихановская выдвинула три условия властям Беларуси Видео
18:17
Социологи выяснили, сколько украинцев верят в мир с Россией
18:04
Мы лишь на втором этапе: Ляшко объяснил, что ждет украинцев дальше Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять