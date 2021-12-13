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В СБУ объяснили, чего добивается ФСБ заявлением о задержании в России сотни "украинских радикалов"

13 декабря 2021, 14:40
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ФСБ пытается дискредитировать украинские спецслужбы.

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В СБУ заявили, что ФСБ пытается дискредитировать украинские спецслужбы / УНИАН

В России заявили, что якобы разоблачили 106 "сторонников украинской неонацистской молодежной группировки".

Задержание провели в 37 регионах страны, сообщили в Федеральной службе безопасности России.

При этом в российском ведомстве утверждают, что группировку "М.К.У.", членов которой якобы задержали, создал 21-летний гражданин Украины Егор Краснов. Также отмечается, что парень якобы действовал под покровительством украинских спецслужб. В Российской Федерации против Краснова расследуют дело о соучастии в убийстве, и сейчас он объявлен в международный розыск.

Ранее издание BBC сообщало, что украинская полиция задержала Егора Краснова в январе 2020 года за нападение на человека на набережной в Днепре. Он находится в местном СИЗО и ожидает суда.

В Службе безопасности Украины такие заявления называют частью скоординированной информационной операции, пишет РБК-Украина.

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В украинской спецслужбе отметили, что российская сторона пытается любыми способами дискредитировать СБУ, ведь ранее украинское ведомство провело ряд важных спецопераций. В частности, работники службы разоблачили сотрудников ФСБ, которые осуществляли хакерские атаки на государственные органы Украины.

Читайте такжеВ СБУ назначен новый начальник Департамента контрразведки вместо уволенного наканунеКроме этого, Россия хочет создать видимость эффективной работы для граждан РФ, отмечают в СБУ. Еще одна цель – поддержать уровень напряжения в информационном поле.

"Поэтому нынешние заявления Федеральной службы безопасности являются частью скоординированной информационной операции, которую стоит рассматривать исключительно через призму гибридной войны", – отметили в СБУ.

Федеральная служба безопасности России несколько раз за год заявляла о задержании граждан РФ по подозрению в причастности к радикальной группировке "М.К.У.", которая якобы связана с Украиной.

Напомним, ранее в ФСБ заявляли, что якобы задержали трех "украинских разведчиков", которые собирали информацию о стратегических объектах и собирались устроить теракт. Спикер СБУ такую информацию назвал банальным фейком и отметил, что ФСБ распространением такой информации хочет дискредитировать украинские спецслужбы.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления об обращении украинского парламента в Совет Безопасности ООН о признании ФСБ РФ и Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ террористическими организациями.

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