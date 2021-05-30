Умер 16-летний внук известного юмориста Олега Филимонова

Олег Филимонов потерял внука / соцсети

В воскресенье, 30 мая, у одесского юмориста Олега Филимонова, который баллотировался в мэры Одессы от партии Слуга народа, умер внук Эван Григор.

Как сообщает Одесса INFO в Telegram, 16-летнему парню якобы стало плохо во время игры в баскетбол.

Трагедия произошла на спортивной площадке 84 школы Одессы.

"Горе в семье Олега Филимонова. Сегодня умер на спортивной площадке его 16-летней внук – Эван Григор. Случилось это возле 84 школы во время игры в баскетбол", – сказано в сообщении.

Во время игры в баскетбол мальчику якобы стало плохо и он потерял сознание. Прибывшим на место врачам не удалось его спасти.

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"1-й курс механиков остался без старшины, жалко парня, еще в пятницу видел его на плацу", – прокомментировали случившееся под сообщением.

Позднее сам Филимонов подтвердил в Facebook смерть внука.

"У меня в семье произошла большая беда. Сегодня в 19:10 умер мой внук Эван Григор. Играл в баскетбол на площадке с друзьями. Упал и умер", – написал юморист.

По словам юмориста, скорая пыталась его реанимировать в течение 45 минут, но не получилось. Он уточнил, что в августе мальчику исполнилось бы 16 лет.

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