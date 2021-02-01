В Слуге народа рассказали, доказана ли эффективность закупленной Украиной вакцины от COVID-19

Михаил Радуцкий / УНИАН

Китайская фармацевтическая компания Sinovaс по состоянию на сегодняшний день не предоставила документы об эффективности своей вакцины от COVID-19. Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил руководитель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации и нардеп от Слуги народа Михаил Радуцкий.

По его словам, для закупки их препарата эффективность должна быть не менее 70%. Кроме того, Радуцкий утверждал ‒ Украина по механизму COVAX получит вакцину от фармацевтической компании Pfizer. А по двусторонним контрактам с производителями ‒ от компаний AstraZeneca и Sinovaс.

"Но они (Sinovaс ‒ Главред) еще до сих пор не предоставили документы, что имеют эффективность не ниже 70%, а по условиям контракта мы не можем закупать вакцину с меньшей эффективностью", ‒ добавил Радуцкий.

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