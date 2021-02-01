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В Слуге народа рассказали, доказана ли эффективность закупленной Украиной вакцины от COVID-19

1 февраля 2021, 13:47
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Ситуацию с вакциной китайского производителя Sinovaс прокомментировал руководитель "медицинского" комитета Рады Михаил Радуцкий.

Радуцкий
Михаил Радуцкий / УНИАН

Китайская фармацевтическая компания Sinovaс по состоянию на сегодняшний день не предоставила документы об эффективности своей вакцины от COVID-19. Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил руководитель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации и нардеп от Слуги народа Михаил Радуцкий.

По его словам, для закупки их препарата эффективность должна быть не менее 70%. Кроме того, Радуцкий утверждал ‒ Украина по механизму COVAX получит вакцину от фармацевтической компании Pfizer. А по двусторонним контрактам с производителями ‒ от компаний AstraZeneca и Sinovaс.

"Но они (Sinovaс ‒ Главред) еще до сих пор не предоставили документы, что имеют эффективность не ниже 70%, а по условиям контракта мы не можем закупать вакцину с меньшей эффективностью", ‒ добавил Радуцкий.

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Вакцина от коронавируса для Украины:

  • 15 декабря 2020 года министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что рассчитывает на то, что первые дозы вакцины от коронавируса поступят в Украину уже в феврале 2021 года.
  • До того он сообщал, что первые 8 млн доз вакцины могут доставить в Украину не ранее конца первого квартала 2021 года. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы.
  • Первоначально будут вакцинировать медиков, людей преклонного возраста и тяжелобольных.
  • Председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАНУ Сергей Комиссаренко считает, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса может начаться не раньше середины 2021 года.

новости Украины Михаил Радуцкий вакцина от коронавируса
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