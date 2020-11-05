В состав совместных патрулей на Донбассе войдут представители "ЛДНР" – Резников

На Донбассе будут проводить совместное патрулирование вновь созданные подразделения охраны.
Вице-премьер-министр Алексей Резников прокомментировал разработанный Украиной новый план по реализации Минских соглашений.
Как рассказал он в интервью РБК-Украина, предлагается расширить мандат ОБСЕ.
"В том числе это даст возможность проводить совместное патрулирование вновь созданными подразделениями охраны общественного порядка с участием граждан Украины, которые готовы присягнуть и это делать", - подчеркнул он.
По его словам, новый формат находится в процессе обсуждения: "Это будут подразделения Национальной полиции с особым статусом, возможно как элемент департамента СММ ОБСЕ. Туда должны войти граждане Украины, которые не участвовали в боевых действиях".
В то же время вице-премьер-министр подтвердил, что в состав совместных патрулей могут войти представители оккупированных территорий.
"Да, это будет корректно. Должно быть доверие у людей, это будет возможно когда не будет страха. Понизить градус страха можно, если мы говорим, что охраной общественного порядка занимаются люди, которые не участвовали в боевых действиях ни в каком виде. Тогда это будет вызывать больше доверия у всех, в том числе у международных партнеров. Такой опыт проходила и Хорватия. Они набирали полицейских, которые не участвовали в войне", - добавил Резников.
Читайте такжеУ Путина ответили на предложение Кравчука по выборам на ДонбассеНапомним, ранее Леонид Кравчук предложил полностью прекратить конфликт и демилитаризовать временно оккупированные территории Донецкой и Луганской области в начале 2021 года. Это необходимо для проведения там местных выборов 31 марта.
По его словам, об этом идет речь в подготовленном украинской стороной Плане совместных шагов для Трехсторонней контактной группы.
Минские соглашения
Минскими соглашениями называют три документа для урегулирования ситуации на Донбассе, их подписали стороны-участники Трехсторонней контактной группы (Украина, РФ, ОБСЕ). Под одним документом также стоит подпись стран-членов нормандского формата (Украина, РФ, Германия, Франция), пишет Википедия.
В Минске 5 сентября 2014 года представители Украины, России, ОБСЕ и главари самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" подписали Минский протокол (первые Минские соглашения), который предполагал введение перемирия на Донбассе.
Позже после консультации ТКГ был подписан меморандум о выполнении положений протокола. Также в документе были прописаны договоренности о прекращении огня, отводе тяжелого вооружения, остановке войск на текущей линии соприкосновения и установлении 30-километровой зоны безопасности.
В 2015 году лидеры стран-членов нормандского формата во время саммита 11-12 февраля согласовали комплекс мер по выполнению Минского протокола, документ также подписали члены ТКГ и лидеры боевиков, его назвали вторыми Минскими соглашениями.
Россия утверждает, что не является стороной конфликта на Донбассе. Украина и ряд западных стран утверждают, что на Донбассе есть российские войска, и РФ контролирует боевиков.
РФ настаивала на прямых переговорах Киева с боевиками и на проведении выборов на Донбассе. Киев не хочет вести прямые переговоры с боевиками и утверждает, что выборы на Донбассе могут быть проведены только после того, как территорию покинут войска России.