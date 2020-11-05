В состав совместных патрулей на Донбассе войдут представители "ЛДНР" – Резников

Украина предложила новый формат по урегулированию на Донбассе / informator.su

Вице-премьер-министр Алексей Резников прокомментировал разработанный Украиной новый план по реализации Минских соглашений.

Как рассказал он в интервью РБК-Украина, предлагается расширить мандат ОБСЕ.

"В том числе это даст возможность проводить совместное патрулирование вновь созданными подразделениями охраны общественного порядка с участием граждан Украины, которые готовы присягнуть и это делать", - подчеркнул он.

По его словам, новый формат находится в процессе обсуждения: "Это будут подразделения Национальной полиции с особым статусом, возможно как элемент департамента СММ ОБСЕ. Туда должны войти граждане Украины, которые не участвовали в боевых действиях".

В то же время вице-премьер-министр подтвердил, что в состав совместных патрулей могут войти представители оккупированных территорий.

"Да, это будет корректно. Должно быть доверие у людей, это будет возможно когда не будет страха. Понизить градус страха можно, если мы говорим, что охраной общественного порядка занимаются люди, которые не участвовали в боевых действиях ни в каком виде. Тогда это будет вызывать больше доверия у всех, в том числе у международных партнеров. Такой опыт проходила и Хорватия. Они набирали полицейских, которые не участвовали в войне", - добавил Резников.

Читайте такжеУ Путина ответили на предложение Кравчука по выборам на ДонбассеНапомним, ранее Леонид Кравчук предложил полностью прекратить конфликт и демилитаризовать временно оккупированные территории Донецкой и Луганской области в начале 2021 года. Это необходимо для проведения там местных выборов 31 марта.

По его словам, об этом идет речь в подготовленном украинской стороной Плане совместных шагов для Трехсторонней контактной группы.