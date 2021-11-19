В Сумской области произошел разлив нефти из-за аварии

В Сумской области произошел разлив нефти

Сегодня на территории Сумской области произошел разлив нефти в результате аварии на нефтепроводе - известно, что примерная площадь загрязнения составляет 210 квадратных метров, сообщает Госэкоинспекция.

"Только в Государственную экологическую инспекцию в Сумской области поступило оперативное сообщение о разгерметизации нефтепровода Лутище-Качановка. В результате аварии на землях возле объекта произошел разлив нефтеводной смеси на участке вспаханного поля", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехали специалисты экоинспекции для выяснения обстоятельств происшествия, измерения точной площади загрязненного участка и отбора проб почвы.

Также комиссии "Ахтырканефтегаза" и "Укрнафты" обследуют территорию возле нефтепровода для установления и ликвидации причин аварии.

Ранее Главред писал о том, что "Укрнафта" демонстрирует стабильный рост суточной добычи нефти и газа с начала 2021 года. По информации компании, среднесуточная добыча нефти и газового конденсата в августе составила 4,18 тыс. т, что на 4,8% больше январских показателей. Среднесуточная добыча газа составила 3,19 млн кубометров, также увеличившись на 8,5%.

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