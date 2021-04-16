В Украине вспыхнули бунты против ужесточения карантина

Протест против карантина во Львове / t.me/lvivpatrolpolice

Во Львове около 70 предпринимателей в пятницу, 16 апреля, устроили акцию протеста с требованием ослабить карантин.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции во Львовской области, предприниматели перекрыли во Львове улицу Городоцкую.

По сведениям полиции, митингующие в течение нескольких часов ходили по пешеходному переходу, требуя ослабить карантина во Львове и позволить им работать. Время от времени они пропускали только общественный транспорт.

Патрульные организовали объезд этого участка, хотя образовались немалые пробки. Легковой транспорт направляли в объезд на соседнюю улицу Наливайко и площадь Ризни.

Впоследствии в полиции уточнили, что протестующие разошлись, освободив дорогу.

В кто же время в Полтаве на площади возле областной государственной администрацией около 50 предпринимателей устроили митинг, пишет издание Vgorode.ua.

Работники вещевых рынков и непродовольственных магазинов просят разрешить работать, пока область находится в "красной" карантинной зоне. Кроме этого люди хотят знать срок завершения усиленного карантина.

Бизнесмены настаивают на том, что такими ограничениями местное руководство может уничтожить малый бизнес в Полтаве. Многие уже находятся на грани закрытия. Они считают несправедливым то, что небольшие магазины закрыли, в то время как большие площадки продолжают работать. При этом не все соблюдают меры безопасности.

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В связи с усилением карантина предприниматели собираются проводить акции онлайн и найти безопасные форматы протеста.

/ t.me/s/central_ua_tv

Добавим, что накануне в Николаеве возник конфликт между "маршрутчиками" и патрульными из-за расхождений в трактовании правил соблюдения карантина.

В итоге водители заявили, что они на маршрут вообще не выйдут — в знак протеста против "полицейского произвола" и бездумных карантинных требований, пишет novosti-n.org.

/ novosti-n.org

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