В Украине вспыхнули бунты против ужесточения карантина

Во Львове предприниматели устроили акцию протеста с требованием ослабить карантин.
Во Львове около 70 предпринимателей в пятницу, 16 апреля, устроили акцию протеста с требованием ослабить карантин.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции во Львовской области, предприниматели перекрыли во Львове улицу Городоцкую.
По сведениям полиции, митингующие в течение нескольких часов ходили по пешеходному переходу, требуя ослабить карантина во Львове и позволить им работать. Время от времени они пропускали только общественный транспорт.
Патрульные организовали объезд этого участка, хотя образовались немалые пробки. Легковой транспорт направляли в объезд на соседнюю улицу Наливайко и площадь Ризни.
Впоследствии в полиции уточнили, что протестующие разошлись, освободив дорогу.
В кто же время в Полтаве на площади возле областной государственной администрацией около 50 предпринимателей устроили митинг, пишет издание Vgorode.ua.
Работники вещевых рынков и непродовольственных магазинов просят разрешить работать, пока область находится в "красной" карантинной зоне. Кроме этого люди хотят знать срок завершения усиленного карантина.
Бизнесмены настаивают на том, что такими ограничениями местное руководство может уничтожить малый бизнес в Полтаве. Многие уже находятся на грани закрытия. Они считают несправедливым то, что небольшие магазины закрыли, в то время как большие площадки продолжают работать. При этом не все соблюдают меры безопасности.
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В связи с усилением карантина предприниматели собираются проводить акции онлайн и найти безопасные форматы протеста.
Добавим, что накануне в Николаеве возник конфликт между "маршрутчиками" и патрульными из-за расхождений в трактовании правил соблюдения карантина.
В итоге водители заявили, что они на маршрут вообще не выйдут — в знак протеста против "полицейского произвола" и бездумных карантинных требований, пишет novosti-n.org.
Коронавирус в Украине:
- В Украине напряженной ситуация с COVID-19 остается в Киеве, Киевской, Львовской, Одесской и Хмельницкой областях.
- Две области из трех, в которых ситуация была тяжелой, а это Закарпатская и Ивано-Франковская, уже выведены из "красного" уровня эпидопасности. Черновицкая готовится к ослаблению карантинных ограничений.
- За сутки 15 апреля в Украине было зафиксировано 17 тыс. 479 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Умерли 438 человек, выздоровели - 12 тыс. 054.