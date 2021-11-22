В Украине выбрали королеву красоты с инвалидностью

Кристина Сырова-Ковалишин - Miss Wheelchair World Ukraine 2021 / facebook.com/kristina.syrova.3

21 ноября состоялся национальный отбор конкурса Miss Wheelchair World Ukraine, на котором выбрали самую красивую девушку в инвалидной коляске, которая будет представлять нашу страну на международном конкурсе.

Победительницей 2021 года стала Кристина Сырова-Ковалишин - психолог, нутрициолог, писательница и мотивационный спикер из Ивано-Франковска.

"Я безгранично счастлива, и благодарна всем за поддержку, веру в меня и за хорошие слова. ... Участие в конкурсе Miss Wheelchair World для меня большая честь и важная миссия. Мечтаю достойно представить Украину, и со временем гордо нести этот титул, имея еще один большой шанс обратить внимание общества на людей с инвалидностью и их потребности", - написала Кристина после победы на своей странице в Facebook.

Девушка является основательницей благотворительного фонда Хребет, с мужем воспитывает двоих здоровых деток, активно занимается психологической практикой.

А в 2022 году еще и представит Украину на конкурсе Miss Wheelchair World, который состоится в Мексике.

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Кристина Сырова-Ковалишин представит Украину на международном конкурсе в Мексике/ instagram.com/mww_ukraine

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