В Украине выбрали королеву красоты с инвалидностью

Для красоты не существует преград!
21 ноября состоялся национальный отбор конкурса Miss Wheelchair World Ukraine, на котором выбрали самую красивую девушку в инвалидной коляске, которая будет представлять нашу страну на международном конкурсе.
Победительницей 2021 года стала Кристина Сырова-Ковалишин - психолог, нутрициолог, писательница и мотивационный спикер из Ивано-Франковска.
"Я безгранично счастлива, и благодарна всем за поддержку, веру в меня и за хорошие слова. ... Участие в конкурсе Miss Wheelchair World для меня большая честь и важная миссия. Мечтаю достойно представить Украину, и со временем гордо нести этот титул, имея еще один большой шанс обратить внимание общества на людей с инвалидностью и их потребности", - написала Кристина после победы на своей странице в Facebook.
Девушка является основательницей благотворительного фонда Хребет, с мужем воспитывает двоих здоровых деток, активно занимается психологической практикой.
А в 2022 году еще и представит Украину на конкурсе Miss Wheelchair World, который состоится в Мексике.
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Ранее журналист и телеведущий Дмитрий Комаров показал фото своих двойняшек.
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