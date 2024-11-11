У Украины есть несколько месяцев: Киев готовится к возможному окончанию войны - Reuters

Борьба Украины за более сильную позицию на переговорах усилилась после президентских выборов в США.

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Украина ожидает решения Трампа, которое будет определять будущую политику поддержки от Штатов / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/DonaldTrump

Главные тезисы статьи:

Следующие 4-5 месяцев будут решающими в войне

Сейчас определяются позиции Украины и России в будущих переговорах

Победа Трампа снизила шансы Украины получить приглашение в НАТО

Победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США приближает перспективу начала переговорного процесса между Украиной и страной-агрессором Россией по завершению войны.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. По его словам, сейчас Киев пытается обеспечить больше вооружения и удержать как можно больше территорий на поле боя, чтобы позиция Украины до начала переговорного процесса стала сильнее.

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Именно поэтому, в течение следующих 4-5 месяцев будут происходить ключевые процессы для вероятного окончания войны в Украине, учитывая обещание Трампа быстро положить конец войне.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

"Эта зима является критическим моментом... Я надеюсь, что война приближается к концу. Прямо сейчас мы определим позиции обеих сторон в переговорах, начальные позиции", - заявил украинский чиновник на условиях анонимности.

Кроме этого Украина ждет избрания Трампом официальных лиц, которые будут отвечать за сферу обороны и безопасности в США. Это будет определять будущую политику Штатов в отношении Украины. Уже известно, что экс-госсекретаря Майка Помпео, которого в Киеве считают проукраинским, Трамп исключил, как возможного кандидата.

Существует также риск того, что при каденции Трампа шансы Украины на получение приглашения в НАТО будут меньше, а помощь от США сократится.

Планы Трампа по окончанию войны в Украине

Ранее Главред писал, что по информации СМИ избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен "посадить Россию и Украину за стол переговоров" сразу же после того, как приступит к работе в Белом доме.

Накануне стало известно, что Дональд Трамп поговорил с российским диктатором Владимиром Путиным впервые после победы на президентских выборах в США. Во время этого разговора они обсудили войну в Украине.

Напомним, в Украине считают, что опубликованные в медиа "мирные сценарии" для Украины до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа не имеют никаких реальных оснований и являются лишь средством для привлечения внимания СМИ и отдельных лиц.

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