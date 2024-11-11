У Украины есть несколько месяцев: Киев готовится к возможному окончанию войны - Reuters

Главные тезисы статьи:
- Следующие 4-5 месяцев будут решающими в войне
- Сейчас определяются позиции Украины и России в будущих переговорах
- Победа Трампа снизила шансы Украины получить приглашение в НАТО
Победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США приближает перспективу начала переговорного процесса между Украиной и страной-агрессором Россией по завершению войны.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. По его словам, сейчас Киев пытается обеспечить больше вооружения и удержать как можно больше территорий на поле боя, чтобы позиция Украины до начала переговорного процесса стала сильнее.
Именно поэтому, в течение следующих 4-5 месяцев будут происходить ключевые процессы для вероятного окончания войны в Украине, учитывая обещание Трампа быстро положить конец войне.
"Эта зима является критическим моментом... Я надеюсь, что война приближается к концу. Прямо сейчас мы определим позиции обеих сторон в переговорах, начальные позиции", - заявил украинский чиновник на условиях анонимности.
Кроме этого Украина ждет избрания Трампом официальных лиц, которые будут отвечать за сферу обороны и безопасности в США. Это будет определять будущую политику Штатов в отношении Украины. Уже известно, что экс-госсекретаря Майка Помпео, которого в Киеве считают проукраинским, Трамп исключил, как возможного кандидата.
Существует также риск того, что при каденции Трампа шансы Украины на получение приглашения в НАТО будут меньше, а помощь от США сократится.
Планы Трампа по окончанию войны в Украине
Ранее Главред писал, что по информации СМИ избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен "посадить Россию и Украину за стол переговоров" сразу же после того, как приступит к работе в Белом доме.
Накануне стало известно, что Дональд Трамп поговорил с российским диктатором Владимиром Путиным впервые после победы на президентских выборах в США. Во время этого разговора они обсудили войну в Украине.
Напомним, в Украине считают, что опубликованные в медиа "мирные сценарии" для Украины до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа не имеют никаких реальных оснований и являются лишь средством для привлечения внимания СМИ и отдельных лиц.
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Что нужно знать о Reuters?
"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.
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