"В заложниках у Путина 600 тысяч граждан РФ": в ГУР узнали о планах по запрету на выезд из Крыма

Граждане России, которые приехали в Крым после оккупации, покидают полуостров - ГУР / УНИАН

Москва планирует установить блокаду на выезд российских граждан с оккупированного Крыма. В качестве причины назовут якобы борьбу с "украинскими диверсантами" и противодействие "террористическим атакам". Движение будет ограничено в сторону России по Крымскому мосту и паромной переправе. Вылететь с полуострова также будет нельзя. Причина такого решения – паника среди россиян, которые переселились в АР после ее оккупации в 2014 году, а сейчас оттуда бегут. Об этом заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Как сообщает ГУР в Facebook, получено подтверждение информации, согласно которой Россия собирается закрыть выезд с оккупированного Крыма для российских граждан под предлогом борьбы с "украинскими диверсантами" и противодействию "террористическим атакам".

Указывается, что проезд закроют на территорию России по Крымскому мосту и паромной переправе. Также должны заблокировать и воздушные пассажирские перевозки.

Согласно сведениям разведки, Москва пытается продемонстрировать реакцию на панику граждан РФ в оккупированном Крыму, которые приехали на полуостров после его захвата.

"Таким образом, путинская власть пытается отреагировать на панические настроения среди граждан РФ, которые незаконно переселились в украинский Крым после февраля 2014 года. Оккупанты стремятся остановить поток беглецов с полуострова", - отмечается в сообщении.

В ГУР уточнили, что в первую очередь Крым покинули российские военные, их семьи и представители оккупационных администраций города Севастополя. Они продают свои активы и недвижимость.

Как сказано в отчете разведки, у Путина в заложниках фактически 600 тысяч граждан РФ, который незаконно находятся в Крыму.

"Ограничивая возможность выезда из Крыма, Путин фактически удерживает в качестве заложников 600 тысяч граждан РФ, которые сейчас незаконно находятся на полуострове и начинают понимать шаткость своего правового статуса", - подчеркнули в разведке Минобороны Украины.