"Вали в Украину": героиня фейка о распятом мальчике пожаловалась на травлю в РФ

Баррикады в Славянске в 2014 году / Reuters

Героиня дикого фейка РФ о распятом мальчике Галина Пышняк заявила о том, что жалеет о своих словах в 2014 году.

В эфире программы Fake News она заявила о том, что ее жизнь пошла наперекосяк после того, как эфире росТВ она озвучивала фейки РФ.

По ее словам, историю с распятым мальчиком в ростовском лагере для беженцев якобы рассказывали еще до нее.

"Неправда? Пускай будет неправда. Я не хочу ничего говорить. Каждый имеет право на свое мнение. Кто видел, кто там был – тот знает. Даже мои соседи говорили: "Ты – единственная, кто не побоялась сказать правду". Никто не скажет правду, люди боятся", – подчеркнула она.

Женщина говорит, что после озвученного фейка она столкнулась с травлей в России, где сейчас живет с семьей.

"Я жалею, что рассказала об этой истории, потому что она обернулась в худшую сторону. Если бы я знала, что это так негативно повлияет на мою семью, я бы была как остальные люди: "Я ничего не вижу, я ничего не знаю". Меня очень травили, была травля детей", – утверждает Пышняк.

По ее словам, ее муж служил в Беркуте, а потом пополнил ряды боевиков на Донбассе. Пышняк добавила, что после бегства в РФ она получила с мужем гражданство России.

"В целом в России люди плохо относятся, когда узнают что мы – беженцы. Не воспринимают нас за людей. Говорят: "Вали в свою Украину, тебя здесь никто не ждал". Говорят: "Украина – это враг, а ты – Украина", – добавила Пышняк.

Читайте такжеУ Ермака ответили на фейк о гибели ребенка на Донбассе после удара ВСУ

Фейк о распятом мальчике: