Везунчик на миллион: "слуга народа" задекларировал круглую сумму от выигрышей

Максим Павлюк / УНИАН

Народный депутат от Слуги народа, замглавы комитета по правоохранительной деятельности Максим Павлюк задекларировал почти 2 миллиона "выигрышей".

Народный избранник внес в декларацию ведомости о выиграшах на сумму 1 939 868 гривен.

Деньги на счет нардепа поступили в один день шестью разными платежами от шести различных фирм.

В то же время компании, которые выплатили Павлюку деньги, отличаются только названием.

Как уточняет Telegram-канал PavlovskyNEWS удалось выяснить, что эти фирмы имеют одинаковые юридические адреса и одних собственников.