Везунчик на миллион: "слуга народа" задекларировал круглую сумму от выигрышей

Максим Павлюк внес в декларацию ведомости о крупных выиграшах.
Народный депутат от Слуги народа, замглавы комитета по правоохранительной деятельности Максим Павлюк задекларировал почти 2 миллиона "выигрышей".
Народный избранник внес в декларацию ведомости о выиграшах на сумму 1 939 868 гривен.
Деньги на счет нардепа поступили в один день шестью разными платежами от шести различных фирм.
В то же время компании, которые выплатили Павлюку деньги, отличаются только названием.
Как уточняет Telegram-канал PavlovskyNEWS удалось выяснить, что эти фирмы имеют одинаковые юридические адреса и одних собственников.
- Ранее сообщалось о том, что Павлюк в 2019 году выиграл в лотерею компании М.С.Л 900 тысяч гривен.
- В 2019 году Павлюк получил 277 756 гривен зарплаты в военной прокуратуре, 162 056 гривен зарплаты народного депутата, выплаты на оплату обучения от партии Слуга народа в размере 32 555 гривен, а также 56 гривен бонусов от ПриватБанка.
- Среди денежных активов Павлюка значатся 7,9 миллионов гривен наличных средств и 107 425 грн в ПриватБанке.
- Павлюку удавалось выигрывать призы и раньше – в предыдущую декларацию о доходах он внес 322 тысячи гривен в качестве "приза", а в 2018 году он указал 160 тысяч гривен как "приз".
Автор: Алексей Тычина