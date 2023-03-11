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Воспитательница, уволенная за фото в купальнике, отсудила 120 тысяч гривен компенсации

11 марта 2023, 10:34
Суд обязал выплатить Вите Черешневской 100 тысяч гривен за вынужденный прогул, и еще 20 тысяч в качестве компенсации за моральный ущерб.
Молоток, Черешневская
Вита Черешневская / коллаж фото УНИАН и Instagram

Вита Черешневская, экс-воспитательница детского сада в селе Бугаевка (Ровенская область), которую начальство уволило после публикации в социальных сетях фото из отпуска в купальнике, отсудила материальную компенсацию. Об успешном для себя исходе суда женщина написала в Instagram.

Как сообщает портал Суспильне, суд обязал выплатить Черешневской 100 тысяч гривен за вынужденный прогул, и еще 20 тысяч в качестве компенсации за моральный ущерб.

"Победа это не один день, а в моем случае долгих 6 лет борьбы за незаконное увольнение с должности воспитателя. Не рассказать словами и не описать на бумаге все те эмоции весь тот страх, все то волнение, которое я пережила за эти годы, всю ту грязь, которая лилась на меня со стороны, но благодарю Бога за силы и людей, которые были рядом", - написала Черешевская.

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Черешневская

Скандал за увольнение за фото в купальнике

Виту Черешневскую заведующая детсадом Лариса Музыка уволила еще в 2017 году ‒ после того как она опубликовала у себя в Instagram фото, на котором облаченная в купальник подчиненная целуется с мужем на яхте.

Свое решение Музыка объяснила тем, что снимок Черешневской якобы "аморален".

При этом она уволила воспитательницу в первый же день после ее возвращения из декретного отпуска. Черешневская сумела восстановиться через суд, однако Музыка ее снова уволила, обосновав это "прогулом".

"Я пошла восстанавливаться на работу. Музыка приняла мое заявление о восстановлении, взяла трудовую, написала там "восстановить" и сразу же отдала мне приказ об увольнении. Что это за прогул — никто из нас не знает до сих пор", — говорила Черешневская.

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