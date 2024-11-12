Враг "профукал" наступление: из-за потерь РФ планы Путина не имеют успеха - эксперт

Противник не имеет шансов радовать руководство РФ достаточно серьезными темпами продвижения.

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Враг уже не может наступать, как раньше / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: Фейсбук 47-й ОМБр

О чем сказал Романенко:

Враг не имеет возможности наступать, как раньше, поэтому перегруппировывается и концентрирует свои ресурсы на отдельных направлениях

"В лоб" захватить Покровск РФ не удалось, потому что ВСУ привлекли резервы

В последнее время агрессоры из России в буквальном смысле бьют "рекорды" по потерям на фронте, поэтому противник уже не может наступать на всех направлениях, как раньше.

Причины такой плачевной для врага ситуации сегодня, 12 ноября, в эфире телеканала FREEДОМ рассказал основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

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Курахово - что известно / Инфографика: Главред

"У них, значит, "рекорды" бьются чуть ли не каждый день, увеличивается количество уничтоженных нашими защитниками их военнослужащих, уже, видите, почти до 2 000, а показатели были там 1 350 где-то... Противник уже не может наступать на всех направлениях, как раньше, с достаточно серьезными темпами продвижения. В связи с этим он перегруппировывается и концентрирует свои ресурсы на каких-то отдельных направлениях", - сказал он.

Как напоминает эксперт, враг из России 2 месяца назад пытался "в лоб" захватывать Покровск в Донецкой области. Однако Силы обороны Украины привлекли определенные резервы, поэтому планы оккупантов успехом не увенчались.

"В принципе, сил, чтобы захватить его (Покровск, - ред.), у них нет. Из-за этого перегруппировались на юг. К сожалению, захватили Угледар. И теперь вот угрожающая ситуация складывается вокруг Курахово. С трех сторон: с севера, востока и юга они продвигаются", - сказал Романенко.

Романенко подчеркивает, что из-за плачевных потерь агрессоров они стараются избегать городских боев.

"В данном случае пытаются это осуществить и в Курахово, то есть захватить этот город, чтобы боев внутри города вообще не было или был минимум. Для этого надо перерезать логистические пути снабжения всего необходимого для ведения боевых действий для наших защитников, подразделений, частей, которые находятся в самом городе. И поэтому они сейчас делают попытку перерезать на юго-западе, зайти вроде бы с западной стороны - там коридор небольшой, там 15 плюс-минус километров, по которым осуществляется это логистическое обеспечение. Таким образом, их планы - заставлять наши силы выходить из этого района, и минимально проводить городские бои", - сказал эксперт.

Вокруг Курахово, на Покровском направлении основная задача воинов Украины - нанести максимальный урон российским агрессорам в вооружении, технике и живой силе. И, как результат, за счет этого удалось остановить продвижение противника.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее Главред рассказывал, что ВСУ устроили "черный день" для армии РФ на Курщине. Как результат, состоялся провальный штурм российских оккупантов.

Однако РФ все еще ведет кровавые бои на Курщине. Несмотря на все обстоятельства, Кремль готов понести огромные потери. Особенно учитывая то, что россияне и их северокорейские союзники превосходят украинскую армию численностью и лучше вооружены.

Как сообщали в ОТГ "Луганск", враг готовит новый опасный удар, ведь оккупанты нацелились на ключевой город. В то же время агрессор из РФ использует большее количество личного состава и они несут большие потери.

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