Враг пытается запутать ПВО Киева: спикер очертил тактику ударов РФ

Ключевые тезисы:
- Враг пытается запутать систему ПВО
- Оккупанты атакуют столицу дронами "Гербера"
- Дроны РФ подлетают к Киеву на низких высотах
Оккупанты почти каждую ночь атакуют столицу ударными беспилотниками. Представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов в эфире "Громадського радіо" рассказал, какую тактику россияне используют для ударов дронами по Украине.
По словам Шаманова, российские ударные беспилотники заходят на Киев на малых высотах и с разных сторон.
"Шахеды постоянно меняют маршруты. Атака идет волнами. Заходят они на малых высотах. Хотя в прошлом месяце был случай, когда российские дроны заходили на высоте более одного километра. Крутятся в какой-то зоне, привлекая внимание. Основная цель - максимально запутать мобильные огневые группы, заставить их перемещаться и таким образом создать коридор для прохождения следующих волн шахедов", - сообщил спикер.
Он отметил, что уже третью ночь подряд обломки падают в Соломенском районе. Однако он не смог объяснить, почему именно этот район стал мишенью для российских ударов.
Шаманов подчеркнул, этой ночью россияне совершили 19 дроновую атаку на Киев с начала октября.
Согласно озвученной информации, оккупанты атакуют столицу не только "Шахедами", но и дронами "Гербера", которые россияне запускают без боевой части, то есть как фальш-цель. По словам Михаила Шаманова, таким образом россияне пытаются запутать украинскую систему ПВО.
Что такое дрон Shahed
Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
Удары РФ по Украине - последние новости по теме
Как писал Главред, российские оккупанты вечером 29 октября атаковали Украину "Шахедами". Во многих областях объявили воздушную тревогу. Вражеские ударные беспилотники зафиксировали в Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, сообщали Воздушные силы ВСУ.
Впоследствии в ГСЧС написали, что в ночь на 30 октября в Киеве во время работы ПВО прогремели взрывы, а также возникли пожары из-за падения обломков вражеских дронов. В результате атаки пострадали 9 человек, среди них один ребенок. В ГСЧС подтвердили, что в многоэтажном доме в Соломенском районе ликвидирован пожар на площади 40 квадратных метров.
Как выяснилось, страна-агрессор Россия атаковала украинскую территорию 62 ударными дронами типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа. В Воздушных силах информировали, что по состоянию на 07.00 подтверждено сбитие 33 вражеских БпЛА в Киевской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях.
Читайте также:
- "Угроза катастрофы": РФ готовит новую волну ударов по ядерным объектам - ЦПД
- Ту-95МС снаряжены крылатыми ракетами: РФ готовит новый удар по Украине - OSINT
- РФ атакует Украину КАБами: центр Харькова под ударом, есть пострадавшие
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред