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Враг пытается запутать ПВО Киева: спикер очертил тактику ударов РФ

Марина Фурман
30 октября 2024, 10:43
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Оккупанты атакуют столицу не только "Шахедами", но и дронами "Гербера".
Враг пытается запутать ПВО Киева: спикер очертил тактику ударов РФ
Россия ежедневно атакует Украину "Шахедами" / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

  • Враг пытается запутать систему ПВО
  • Оккупанты атакуют столицу дронами "Гербера"
  • Дроны РФ подлетают к Киеву на низких высотах

Оккупанты почти каждую ночь атакуют столицу ударными беспилотниками. Представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов в эфире "Громадського радіо" рассказал, какую тактику россияне используют для ударов дронами по Украине.

По словам Шаманова, российские ударные беспилотники заходят на Киев на малых высотах и с разных сторон.

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"Шахеды постоянно меняют маршруты. Атака идет волнами. Заходят они на малых высотах. Хотя в прошлом месяце был случай, когда российские дроны заходили на высоте более одного километра. Крутятся в какой-то зоне, привлекая внимание. Основная цель - максимально запутать мобильные огневые группы, заставить их перемещаться и таким образом создать коридор для прохождения следующих волн шахедов", - сообщил спикер.

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Shahed / Инфографика: Главред

Он отметил, что уже третью ночь подряд обломки падают в Соломенском районе. Однако он не смог объяснить, почему именно этот район стал мишенью для российских ударов.

Шаманов подчеркнул, этой ночью россияне совершили 19 дроновую атаку на Киев с начала октября.

Согласно озвученной информации, оккупанты атакуют столицу не только "Шахедами", но и дронами "Гербера", которые россияне запускают без боевой части, то есть как фальш-цель. По словам Михаила Шаманова, таким образом россияне пытаются запутать украинскую систему ПВО.

Что такое дрон Shahed

Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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Как писал Главред, российские оккупанты вечером 29 октября атаковали Украину "Шахедами". Во многих областях объявили воздушную тревогу. Вражеские ударные беспилотники зафиксировали в Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, сообщали Воздушные силы ВСУ.

Впоследствии в ГСЧС написали, что в ночь на 30 октября в Киеве во время работы ПВО прогремели взрывы, а также возникли пожары из-за падения обломков вражеских дронов. В результате атаки пострадали 9 человек, среди них один ребенок. В ГСЧС подтвердили, что в многоэтажном доме в Соломенском районе ликвидирован пожар на площади 40 квадратных метров.

Как выяснилось, страна-агрессор Россия атаковала украинскую территорию 62 ударными дронами типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа. В Воздушных силах информировали, что по состоянию на 07.00 подтверждено сбитие 33 вражеских БпЛА в Киевской, Черкасской, Хмельницкой, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях.

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война в Украине шахид ракетный удар Дрон Shahed-136
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