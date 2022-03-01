"Я здесь хочу остаться": российский пленный шокировал рассказом о том, как попал в Украину

Пленный / скриншот

Гнединцевская самооборона в районе Брагинцев Черниговской области взяла в плен российского танкиста - 20-летнего Андрея Чеботаревского. Он заявил, что хочет остаться в Украине. Солдат рассказывает, как он попал в Украину.

Он рассказывает брату, что их роту отправили в Воронежскую область, затем – в Белгород. Уже там солдаты начали волноваться, на что их заверили, что участия в боевых действиях они не будут принимать. Однако это была ложь. После того, как разбили роту Андрея, тот три дня ходил по лесам и наконец сдался в плен.

"Я сам подошел, попросил, к кому подойти, чтобы не убили, ничего. У меня все хорошо. Нам, когда говорили в России, что здесь есть бандеровцы, которые своих же бомбят. Знаешь, как здесь на самом деле все происходит? Наши войска городами хе*ачат. А нам совсем совсем другую хе*ню говорили. Я сейчас здесь, у меня все в порядке. Самое главное - ты не волнуйся, если тете похоронка придет или еще что-то, просто скажи ей, что я тебе звонил, у меня все хорошо, я жив-здоров",- говорит брату русский.

На кадрах российский солдат рассказывает, что к нему в Украине относятся хорошо: довезли на машине, умыли, накормили, дали теплую одежду. Оккупант удивлен, что в украинских селах проложен асфальт и есть уличное освещение.

"И всем скажи вот, всем, кто у нас есть – родственникам, не родственникам, скажи: то, что говорят по телевизору – все пи*. На самом деле, здесь все по-другому. Тут люди добрые: на машине довезли, я сижу здесь, меня умыли, мне куртку дали – я сейчас в тепле. Я сыт, накормлен. Я тебе могу сказать одно – то, что говорили нам – это все пи*дьош. Я не понимаю, зачем все это было сказано, что нам говорили там в России. Дороги у них, серьезно, по селам везде – асфальт, с освещением. Все, что по телевизору показывали - все пи*дьош, я сам лично здесь нахожусь", - говорит Андрей.

Реклама

Читайте такжеМассовая сдача в плен и саботаж: Пентагон об оккупационных частях РФ

Я серьезно говорю - я не знаю, вернусь ли я в Россию. Я здесь хочу остаться. Потому что здесь серьезно гораздо лучше, чем у нас. Говорят то, что, типа, свои, типа, херачат. Пи*деж, это наши войска хе*ачат городами. Я в таком шоке нахожусь, я тебе серьезно говорю. Нам даже не говорили – как и куда. Если родным похоронка придет – скажи, что у меня все хорошо, что я жив-здоров. Я реально, Дань, я в таком ах*е нахожусь от того, что у нас там говорят и что здесь на самом деле",- говорит пленный.

Читайте также: