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Ясько ответила на хейт после признания о романе с Саакашвили

2 октября 2021, 15:54

Недопустимо поднимать хейт под новостями о частной жизни, считает Елизавета Ясько.

ясько, саакашвили
Елизавета Ясько и Михаил Саакашвили / Скриншот

Народный депутат от фракции Слуга народа Елизавета Ясько прокомментировала негативные высказывания после обнародования информации о том, что онаимеет романтическую связь с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

В комментарии УНИАН она назвала недопустимым хейт, который возник из-за обнародования информации о их личных отношениях с бывшим президентом Грузии, председателем Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеилом Саакашвили, которого задержали в Грузии и поместили в пенитенциарное учреждение.

Комментируя высказывания под ее постом в Facebook, где они с Саакашвили заявили о любовных отношениях, народного депутата Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе (фракция Европейская солидарность) о том, что она имеет отношения с женатым мужчиной, Ясько отметила, что лучше бы ее коллега по парламенту "думала об Украине и о защите украинских интересов, и тогда бы частная жизнь ее точно не должна интересовать". "Мне стыдно, что, к сожалению, есть такие комментаторы", - добавила Ясько.

Также она сказала, что недопустимо, что поднялся хейт под новостями об их частной жизни. Ясько отметила, что если внимательно посмотреть видео, где они с Саакашвили говорят об отношениях, то "Михаил говорит о том, что он благодарен своему прошлому, в том числе своей бывшей жене. Но сейчас правда такова, что мы вместе и пора идти вперед".

Она подчеркнула, что в связи с задержанием Саакашвили в Грузии происходит "большая борьба, в которой мы вместе".

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На уточняющий вопрос журналистов, сколько времени они с Саакашвили скрывали информацию о личных отношениях, Ясько не ответила и лишь сказала: "Какое-то время уже есть".

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У Саакашвили есть жена 52-летняя гражданка Нидерландов Сандра Рулофс, в браке с которой у него двое сыновей - 16-летний Николоз и 21-летний Эдуард.

Отметим, что разница в возрасте между Саакашвили и Ясько составляет 22 года.

Ранее сообщалось о том, что пара жила вместе со средины лета в поселке Лесники под Киевом. Первые совместные снимки Ясько и Саакашвили начали появляться в Сети в июне 2020 года.

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Слуга народа Михаил Саакашвили новости Украины Елизавета Ясько
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