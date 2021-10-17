Загадочная смерть в Киеве: в Сети назвали имя погибшего дипломата

В Киеве обнаружили погибшего дипломата / Скриншот

Стали известны подробности смерти в Киеве мужчины, тело которого нашли в его доме на Осокорках.

Полиция и МИД не называют имени умершего, однако Telegram-канал Klymenko Time сообщает, что речь идет о дипломате Викторе Крыжановском 1961 года рождения, который с 2017 года был спецпредставителем Украины по приднестровскому урегулированию.

Крыжановский родом из Житомира. Он был на дипломатической службе с 1992 года.

Гибель дипломата в Киеве

В субботу, 16 октября, в полицию Киева позвонила женщина и сообщила, что в доме на улице Садовой обнаружила тело мужчины без признаков жизни.

"Предварительно выяснено, что 60-летний мужчина упал с лестницы в собственном доме, где проживал один. Потом встал и направился в комнату на втором этаже, где уже без признаков жизни обнаружила его домработница. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы", - рассказали в полиции.

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Виктор Крыжановский

Что известно о погибшем и причине смерти

Как уточняет ТСН, погибшим оказался дипломат. Сначала речь шла об убийстве с признаками насильственной смерти. Но уже потом, в официальной сводке, полиция сообщила, что произошел несчастный случай.

Имя погибшего правоохранители пока не разглашают.