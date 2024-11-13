Закончить войну за 24 часа: дипломат дал четкий ответ, прогнет ли Трамп РФ

Только максимально усилив Украину, можно закончить войну, считает эксперт Бессмертный.

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Дипломат объяснил, получится ли у Трампа закончить войну за 24 часа / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот YouTube

Что сказал Бессмертный:

Окружение Трампа навязывает ему мысль, что войну можно закончить за мгновение

Войну можно выиграть, усилив Украину, торг сейчас не поможет

Ни что более, как фантазия из окружения Трампа, является тезис о том, что новоизбранный президент Соединенных Штатов может закончить российскую агрессию против Украины за 24 часа.

Такое видение ситуации высказал историк и дипломат Роман Бессмертный, передает РБК-Украина.

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Как подчеркнул эксперт, это именно окружение Трампа и "вбивает ему в голову" то, что войну Украины и России можно быстро закончить.

"По моему мнению, тезис о том, что война закончится за 24 часа, за несколько месяцев и так далее - это фантазия людей, которые окружают Дональда Трампа, которые ему вбивают в голову, что это вопрос, который будет быстро решен", - сказал Бессмертный.

Дональд Трамп - инфографика / Инфографика: Главред

Бессмертный уверен, что, если начнется торг по территориям, это приведет к глобальной войне, "причем с гарантией и страховкой". Только максимально усилив Украину, можно закончить войну.

"И этот тезис, который звучит у всех в команде Трампа "К миру через силу", он является абсолютно правильным. Потому что нагибать Украину в этой ситуации - это ситуацию будет обострять. И поэтому рано или поздно это станет понятно. Это станет понятно очень быстро. В Пентагоне, в Центральном разведывательном управлении, в администрации Трампа", - добавил Бессмертный.

Однако в таком случае не стоит исключать, что "будет отказ от отдельных тезисов, которые сейчас озвучиваются многими вокруг Трампа", заключает эксперт.

Мирный план Трампа по Украине - что известно

Ранее Главред сообщал, что руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко предупредил о возможных спекуляциях на тему предложенного Дональдом Трампом плана по прекращению войны в Украине до его инаугурации в качестве президента США.

А вот политтехнолог Станислав Белковский не исключает варианта, что война может скоро завершиться по так называемому "плану Трампа". Более того, по его мнению, он является более приемлемым для Киева.

В то же время пресс-секретарь Трампа Каролин Ливитт отметила, что одним из приоритетов Трампа в первые дни на посту будет организация переговоров между Украиной и Россией для прекращения войны.

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