Закончить войну за 24 часа: дипломат дал четкий ответ, прогнет ли Трамп РФ

Что сказал Бессмертный:
- Окружение Трампа навязывает ему мысль, что войну можно закончить за мгновение
- Войну можно выиграть, усилив Украину, торг сейчас не поможет
Ни что более, как фантазия из окружения Трампа, является тезис о том, что новоизбранный президент Соединенных Штатов может закончить российскую агрессию против Украины за 24 часа.
Такое видение ситуации высказал историк и дипломат Роман Бессмертный, передает РБК-Украина.
Как подчеркнул эксперт, это именно окружение Трампа и "вбивает ему в голову" то, что войну Украины и России можно быстро закончить.
"По моему мнению, тезис о том, что война закончится за 24 часа, за несколько месяцев и так далее - это фантазия людей, которые окружают Дональда Трампа, которые ему вбивают в голову, что это вопрос, который будет быстро решен", - сказал Бессмертный.
Бессмертный уверен, что, если начнется торг по территориям, это приведет к глобальной войне, "причем с гарантией и страховкой". Только максимально усилив Украину, можно закончить войну.
"И этот тезис, который звучит у всех в команде Трампа "К миру через силу", он является абсолютно правильным. Потому что нагибать Украину в этой ситуации - это ситуацию будет обострять. И поэтому рано или поздно это станет понятно. Это станет понятно очень быстро. В Пентагоне, в Центральном разведывательном управлении, в администрации Трампа", - добавил Бессмертный.
Однако в таком случае не стоит исключать, что "будет отказ от отдельных тезисов, которые сейчас озвучиваются многими вокруг Трампа", заключает эксперт.
Мирный план Трампа по Украине - что известно
Ранее Главред сообщал, что руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко предупредил о возможных спекуляциях на тему предложенного Дональдом Трампом плана по прекращению войны в Украине до его инаугурации в качестве президента США.
А вот политтехнолог Станислав Белковский не исключает варианта, что война может скоро завершиться по так называемому "плану Трампа". Более того, по его мнению, он является более приемлемым для Киева.
В то же время пресс-секретарь Трампа Каролин Ливитт отметила, что одним из приоритетов Трампа в первые дни на посту будет организация переговоров между Украиной и Россией для прекращения войны.
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"Мирный план" Дональда Трампа: "Мирный план" Дональда Трампа
В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.
Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.
"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", - сказал один из авторов мирного плана.
Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".
В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".
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