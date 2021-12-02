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Заправлялся бесплатно целый год: в Черкасской области мужчина обхитрил АЗС и платил только бонусами

2 декабря 2021, 11:08
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Суд отправил мужчину за решетку на три года. При этом осужденный считает, что не совершил ничего плохого.

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В Черкасской области мужчина целый год платил за топливо на АЗС только бонусами / УНИАН

В Черкасской области к трехлетнему заключению приговорили мужчину, который в течение года платил за бензин на одной из автозаправочных станций чужими бонусами. При этом мужчина своей вины не признает.

Кроме этого, осужденный даже пытался торговать бонусами – он предлагал другим водителям купить у него со скидкой бензин, купленный таким нечестным образом. Об этом говорится в приговоре Драбовского районного суда Черкасской области.

Как установило следствие, осужденный систематически пользовался бонусными баллами, которые в рамках программы лояльности накапливались на карточках клиентов одной из автозаправочных станций.

Мужчина придумал хитрую схему, когда работал в сети автозаправочных станций. По словам осужденного, эта сеть АЗС имеет мобильное приложение, которое дает возможность заправляться, используя накопленные бонусы. Покупателям выдается карточка, на которую поступают бонусы, даже если она незарегистрирована. Однако чтобы воспользоваться накопленными баллами, карточку нужно зарегистрировать.

Мужчина, имея доступ к программе лояльности АЗС, выбирал те карты, которые были не зарегистрированы, но уже имели на своем счету бонусы. После этого он регистрировал карточки клиентов, указывая вместо корректных данных покупателей свои данные и номер своего телефона. На указанный им номер приходил код, что в дальнейшем давало ему возможность использовать бонусы для покупки топлива.

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Читайте такжеЭксперты рассказали, как не заправить автомобиль топливным суррогатом на АЗСМужчина таким образом смог бесплатно заправляться в течение года. За это время он заправился чужими бонусами на общую сумму 191 261 грн. Эта схема была разоблачена лишь тогда, когда клиенты начали массово жаловаться, что на их карточках лояльности куда-то "исчезают" накопленные бонусы.

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 361 УК Украины (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров и автоматизированных систем) и части 2 статьи 361 УК Украины (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом). Его отправили на решетку на три года с испытательным сроком два года.

Напомним, ранее в Сумской области разоблачили банду аферистов, которые выдавали себя за сотрудников банка и украли десятки миллионов. Мошенники приобрели базы данных банковских учреждений и звонили их клиентам, чтобы получить доступ к онлайн-банкингу и снять со счета средства.

Также клиент Приватбанка потерял собственные средства на карте, а также стал должником, поскольку мошенники за ночь сняли все его деньги. Как сообщил житель Черновцов по имени Алексей, мошенники сняли с его карточки за ночь 21 тысячу гривен.

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