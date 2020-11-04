Зеленский нашел "теплое" место уволенному из Укроборонпрома Абромавичусу

КМУ прекратил полномочия члена набсовета Ощадбанка Юрия Храмова.
Бывший генеральный директор государственного концерна Укроборонпром Айварас Абромавичус стал членом набсовета Ощадбанка.
Он занял эту должность как представитель государства от президента Украины, говорится в соответствующем распоряжении Кабинета министров, которое опубликовал в своем Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко.
Кроме того, распоряжением КМУ также прекращаются полномочия члена набсовета Ощадбанка Юрия Храмова.
Отметим, что Зеленский в октябре предложил Кабинету Министров назначить членом набсовета Ощадбанка Абромавичуса.
Об этом сообщал депутат Александр Дубинский в Facebook, обнародовав соответствующее представление главы государства.
Обратим внимание, что по данным ресурса Defence Express, за год работы Абромавичуса в Укроборонпроме, входящие в госконцерн предприятия существенно снизили свои производственные показатели.
Читайте такжеСБУ выявила переплату Укроборонпрома России за поставку комплектующихВ материале отмечалось, что команда Абромавичуса прибегала к откровенным манипуляциям. К примеру, разрекламированный контракт на производство 45 БТР-4 для ВСУ оказался профанацией.
Кроме того, заявления команды Абромавичуса о доходах также - манипуляции. Ведь эти показатели включают средства, полученные за партии вооружений, отгруженных предшественниками Абромавичуса. И к ним "реформаторы" не имеют никакого отношения, говорится в материале.
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- Как известно, шестеро членов набсовета Ощадбанка являются независимыми.
- Трое – представители государства пропорционально от президента, Кабмина и Верховной Рады.