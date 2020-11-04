Зеленский нашел "теплое" место уволенному из Укроборонпрома Абромавичусу

Айварас Абромавичус / УНИАН

Бывший генеральный директор государственного концерна Укроборонпром Айварас Абромавичус стал членом набсовета Ощадбанка.

Он занял эту должность как представитель государства от президента Украины, говорится в соответствующем распоряжении Кабинета министров, которое опубликовал в своем Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко.

Кроме того, распоряжением КМУ также прекращаются полномочия члена набсовета Ощадбанка Юрия Храмова.

Отметим, что Зеленский в октябре предложил Кабинету Министров назначить членом набсовета Ощадбанка Абромавичуса.

Об этом сообщал депутат Александр Дубинский в Facebook, обнародовав соответствующее представление главы государства.

Обратим внимание, что по данным ресурса Defence Express, за год работы Абромавичуса в Укроборонпроме, входящие в госконцерн предприятия существенно снизили свои производственные показатели.

Читайте такжеСБУ выявила переплату Укроборонпрома России за поставку комплектующихВ материале отмечалось, что команда Абромавичуса прибегала к откровенным манипуляциям. К примеру, разрекламированный контракт на производство 45 БТР-4 для ВСУ оказался профанацией.

Кроме того, заявления команды Абромавичуса о доходах также - манипуляции. Ведь эти показатели включают средства, полученные за партии вооружений, отгруженных предшественниками Абромавичуса. И к ним "реформаторы" не имеют никакого отношения, говорится в материале.

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