Зеленский трогательно поздравил жену с днем рождения

Глава государства опубликовал на своей странице в Instagram черно-белый снимок своей супруги.
В субботу, 6 февраля, первая леди Украины Елена Зеленская отмечает свой 43-й день рождения. Президент Владимир Зеленский публично поздравил супругу в стихотворной форме.
Глава государства опубликовал на своей странице в Instagram черно-белый снимок своей жены, на котором Зеленская зажмурилась и улыбается.
В подписи к фотографии Владимир Зеленский опубликовал стих на украинском языке:
"З днем народження, моя.Обожнюю думки твої.Дякую за те, що було.І, сподіваюсь, ще буде.За правду, за очі, за жарти,За те, ким без тебе не став би.За те, що наші дітиНайкращі (для мене) в світі.Дякую за все.З любов’ю, твій ВЗ".
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Автор: Адриана Бубновская