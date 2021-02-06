Зеленский трогательно поздравил жену с днем рождения / instagram.com/olenazelenska_official

В субботу, 6 февраля, первая леди Украины Елена Зеленская отмечает свой 43-й день рождения. Президент Владимир Зеленский публично поздравил супругу в стихотворной форме.

Глава государства опубликовал на своей странице в Instagram черно-белый снимок своей жены, на котором Зеленская зажмурилась и улыбается.

В подписи к фотографии Владимир Зеленский опубликовал стих на украинском языке:

"З днем народження, моя.Обожнюю думки твої.Дякую за те, що було.І, сподіваюсь, ще буде.За правду, за очі, за жарти,За те, ким без тебе не став би.За те, що наші дітиНайкращі (для мене) в світі.Дякую за все.З любов’ю, твій ВЗ".

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