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Зеленую карту для выезда за границу на авто теперь можно оформить полностью онлайн

25 апреля 2022, 14:00 новости компании

Сервис онлайн-страхования hotline.finance первым реализовал оформление и получение Зеленой карты онлайн.

Зеленая карта

Раньше, чтобы ездить по европейским дорогам на собственном авто, обязательно нужно было иметь бумажный оригинал страховки "Зеленая карта". В связи с военным положением Моторно-транспортное бюро Украины и страховые компании согласовали электронный вариант полиса. А сервис онлайн-страхования hotline.finance первым реализовал оформление и получение Зеленой карты онлайн.

Онлайн оформление Зеленой карты 24/7

Теперь электронную страховку для выезда за границу на авто можно получить за 5 минут, имея только доступ в интернет и банковскую карту. Заходите на hotline.finance, вводите необходимые данные, оплачиваете и страховка сразу придет вам на e-mail и появится в единой базе МТСБУ. Все автоматизировано.

Некоторые страховщики на границе предоставляют украинцам бесплатные Зеленые карты. Но если вы не уверены, что они будут именно там, где будете пересекать границу вы, можете купить электронную страховку. Также, когда у вас истекает срок действия Зеленой карты, вы можете оформить онлайн новую, даже находясь за границей.

Скидка на краткосрочные страховки Зеленая карта

Страховщики согласовали скидку 50% на полисы сроком на 15 и 30 дней. Поэтому в местах продаж страховок на границе и на некоторых сайтах-агрегаторах отсутствуют эти полисы из-за низкой цены. Напомним, что полис на 15 дней стоит всего 394 грн.

Проверить действие Зеленой карты можно онлайн на сайте МТСБУ.

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