"Мы забрали тачку для того, чтобы отвезти ее в Харьковскую область, и во время путешествия мы с Лешей успели поговорить о смыслах жизни во время войны, о том, как его контент стал эмоциональной разрядкой для украинцев и первые дни российского вторжения. Что еще вы узнаете из выпуска? О неологизме "вишкрібки", о том, как живет Купянск после деоккупации, о том, где найти фон для хромакея в Мукачево, и почему важно заграницей общаться на украинском языке".

Видеоблог Владимира Дантеса.