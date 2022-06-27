Любовь Соболь. Как пропагандонка Симоньян превратилась в чудовище

С каждым днем войны машина пропаганды разворачивается с небывалой силой. Это понятно — с 24 февраля и так колоссальные госбюджеты на трансляцию кремлевской повестки выросли в три раза. Но даже среди пропагандистов есть особо выделяющиеся, которые больше остальных приложили руку к разжиганию ненависти — например, глава RT Маргарита Симоньян.
В новом видео Любовь Соболь рассказывает, как Маргарита Симоньян стала тем, кто она есть сейчас — рупором кремлевской пропаганды, ответственным за войну в Украине.
Смотрите также:
- Аркадий Бабченко. Россия не рухнула, Путин жив-здоров
- Телебачення Торонто. Уничтожить Украину в хорошем смысле: что не так с российскими либералами?
- 20-летний защитник Северодонецка "Айкос": "Я собственноручно убил более десятка орков"
Автор: Олег Макаров