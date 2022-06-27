Любовь Соболь. Как пропагандонка Симоньян превратилась в чудовище

С каждым днем войны машина пропаганды разворачивается с небывалой силой. Это понятно — с 24 февраля и так колоссальные госбюджеты на трансляцию кремлевской повестки выросли в три раза. Но даже среди пропагандистов есть особо выделяющиеся, которые больше остальных приложили руку к разжиганию ненависти — например, глава RT Маргарита Симоньян.

В новом видео Любовь Соболь рассказывает, как Маргарита Симоньян стала тем, кто она есть сейчас — рупором кремлевской пропаганды, ответственным за войну в Украине.

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