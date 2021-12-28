Роман Цимбалюк. Русские предлагают вешать украинцев на фонарях, но они не нацисты

Интересно получается: российские представители на государственном телевидении предлагают вешать украинцев на фонарях и атаковать украиские города ракетами, а нацисты это мы. Странные подходы, но других из-за поребрика не предвидится.
Видеоблог Романа Цимбалюка.
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Автор: Олег Макаров