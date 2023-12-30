Сергей Стерненко. Россияне радуются, а потом Белгород выгребает

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Если кто-то из украинцев начал забывать, кто такие россияне и почему они вообще ведут войну против Украины, то россияне напомнили. Их невероятно радует, что они попали в жилой дом. Когда россияне бьют жилой дом, то они бьют в базу НАТО. Когда они бьют в роддом, то они знают базу авианосцев.

Видеоблог Сергея Стерненко.

Кто такой Сергей Стерненко? Сергей Стерненко - украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший глава Одесской областной ячейки "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014. Автор и ведущий популярного украиноязычного ютуб-канала.

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