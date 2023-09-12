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Виталий Портников. Главное из выступления Путина во Владивостоке

Олег Макаров
12 сентября 2023, 19:26 обновлено 12 сентября, 19:38
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Выступление президента РФ Владимира Путина на Восточном экономическом форуме, как и следовало ожидать, было связано не столько с экономикой, сколько с войной. Стало понятно. что война Росих против Украины занимает практически все внимание российского президента, что именно об этой войне он говорит как о главном содержании своей политики.

Видеоблог Виталия Портникова.

Кто такой Виталий Портников?

Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

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Виталий Портников
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