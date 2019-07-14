"Это прецедент": почему Украина должна вытащить Виталия Маркива из итальянской тюрьмы

Суд присяжных итальянского города Павия приговорил украинца 29-летнего Виталия Маркива к 24 годам заключения.

Суд присяжных признал его виновным в убийстве итальянского репортера Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова, бывшего советского диссидента.

При чем здесь Италия

29-летний Виталий с мамой и сестрой переехали в Италию в 2003-ем. В 2014-ом парень был на Майдане, в потом в качестве добровольца записался в Нацгвардию. Проходил службу в должности сержанта.

События, о которых идет речь, произошли в ночь на 25 мая 2014 неподалеку от Славянска (напомним, в тот момент город был захвачен террористами, он был зоной проведения военных действий, а освобожден только в июле 2014-го).

Тогда украинские военные находились в районе горы Карачун, а автомобиль, в котором были иностранные журналисты – возле блок-поста боевиков на территории фабрики керамики Зевс. Предприятие расположено между горой Карачун и жилыми кварталами Славтяжмаша. Также, в машине, попавшей под минометный обстрел, был французский фотограф Уильям Ружелон, он получил ранения, но остался жив.

Какие аргументы

Виталия арестовали в 2017-ом, когда он поехал в отпуск к родственникам. Тогда обвинители из итальянской прокуратуры называли Маркива командующим Киевской национальной гвардией, отдавшим приказ стрелять по иностранным репортерам.

Главным свидетелем на процессе стал Уильям Ружелон, который дал интервью итальянскому журналисту сайта Corriere della Sera в 2014-ом. Он сразу после гибели Роккелли позвонил Маркиву, потому что украинец хорошо знал итальянский.

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"Обычно мы не стреляем в направлении города и гражданских лиц, но как только мы видим движение, загружаем тяжелую артиллерию. Здесь нет точного фронта, это не такая война, как в той же Ливии", - приводит цитату Маркива обвинение.

Но парень говорит, что пытался предупредить итальянцев - ехать в зону боевых действий опасно. Ведь "любой, у кого есть мобильный телефон, может быть террористом, который сигнализирует о позициях".

Благодаря этому же журналисту украинец стал "командиром".

"В суде журналист отрицал, что использовал термин "командир". Выяснилось, что солдата так назвали, чтобы сделать новость более привлекательной", - пишет издание MilanoToday, репортеры которого посещали заседания.

Что касается минометного обстрела, то Украина доказывала – такого оружия в мае 2014-го не было. И на суды в Италию приезжал и. о. командующего Нацгвардией Николай Балан. Он давал показания, что в тот момент у НГУ не было тяжелого и дальнобойного оружия, только стрелковое. А автоматы АК-74, с которыми тогда воевали добровольцы, не могли даже теоретически попасть в автомобиль, который находился на расстоянии 1,5 км.

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На суде показали видео с Маркивым, где на заднем фоне маячат минометы. Но украинские военные говорят, что это видео сделано гораздо позже – точно не в мае-июне 2014-го.

Впрочем, боевиков в суде прокурор описывал как доброжелательных к журналистам, потому что те помогали раненому Ружелону и помогли забрать тела коллег. Именно они и заверили Ружелона, что стреляли украинские военные.

А мотив, который был озвучен в суде, звучит так – Маркив знал журналистов, и поэтому желал их убить, что выглядит очень странно.

Жестокий приговор

На основании этих доказательств прокурор попросил для украинца 17 лет заключения. То есть, приговор оказался еще суровее.

"Я не знаю деталей, для этого стоило бы посмотреть материалы самого дела. Но какой-то уж слишком жестокий приговор. Может сыграло роль то, что украинец принимал участие в боевых действиях на востоке, а противоположная сторона была в этом процессе более склонна к России. В любом случае, это решение нужно оспаривать в более высших инстанциях. И должен быть адвокат, который понимает итальянское право, ему необходимо предоставить суду доказательства, что этот приговор – неадекватен. Сейчас главное – это профессиональная работа юриста", - сказал нам известный правозащитник и руководитель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.

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Он уточняет, что давление общества будет действенным только после того, как адвокат сам разберется и аргументированно объяснит - почему и насколько несправедлив приговор.

"Сначала – правовой анализ и подача апелляции, а уже потом публичные действия неспециалистов, которые заинтересованы в том, чтобы вердикт правосудия был адекватным и справедливым. Эта история показала, что украинцы, которые были в зоне АТО, могут попасть в неприятности в других странах. Но думаю, что все зависит от конкретной ситуации. И я бы так не обобщал, что нельзя ездить за границу, потому что посадят, как в России. Хотя даже в России это не всегда срабатывает. Да, в РФ рискованно ездить, но они же не знают всех, кто воевал на украинской стороне на Донбассе. На моей памяти, приговор Виталию Маркиву – первый, где речь идет об участнике боевых действий. Но в любом случае эта история должна стать предостережением для других", - предупреждает Захаров.

При чем здесь Россия

Решение суда – политическое и связано с пророссийскими настроениями в Италии, объясняет директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

"Действительно было сформировано общественное мнение в Италии. И под давлением общества значительно выросли настроения в пользу России. И есть мощное российское лобби, которое работает в средствах массовой информации и с европейскими политиками. Сломать эту систему достаточно сложно, особенно если нет достойной поддержки. А это вопрос государственной информационной политики, дипломатии, работы с правоохранительными органами и адвокатурой, и в том числе - защиты интересов украинцев, их прав и свобод в странах Евросоюза в целом", - говорит политолог.

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Он добавляет, что у Украины есть достаточно оснований для того, чтобы обвинять и судить итальянских наемников, воевавших на стороне оккупанта. Но ответ должен быть ассиметричный. Поэтому в первую очередь будет подана апелляция.

"Но это очень опасный звоночек, ведь судят солдата. Судят за исполнение приказа. Судят того, кто защищал свою территорию от оккупанта и незаконных военных формирований. А журналист погиб, находясь на территории позиций российских оккупационных войск. Сейчас нам важно отбить нашего парня и освободить его. Я думаю, что должны быть задействованы все механизмы итальянского судопроизводства", - считает Кулик.

И добавляет - у украинцев, которые воевали в АТО, уже возникали претензии в Чехии, Бельгии, Франции и Испании.

"Я знаю многих бойцов АТО, которые сейчас находятся на работе в Италии. И если они были в розыске по линии запросов российского следственного комитета, адвокаты достаточно быстро отбивали эти вопросы. И как минимум трех моих знакомых отпустили после вмешательства нашего консула или юристов. Но именно такой кричащий факт произошел только в Италии. И над украинцем учинили показательную расправу, хотя никаких доказательств его вины нет", - говорит эксперт.

Появился прецедент

Адвокат Иван Либерман объясняет: приговор Маркиву уже стал прецедентом.

"Допускаю, что все, кто прошли АТО, принимали участие в защите страны на Донбассе, в любой момент, выехав из Украины, могут вернуться в нее спустя десятки лет. Например, после заключения в Италии. И нужно быть к этому готовым. Это уже прецедент. И если ему начнут следовать другие государства Евросоюза, то безвиз, особенно для участников боевых действий, может обернуться серьезными проблемами", - объяснил адвокат.

Если апелляционный суд не пересмотрит приговор, то шансы оправдать Маркива есть. Например, в Европейском суде по правам человека, говорит Либерман. И Италии придется признать его решение, ведь государство относится к подсудности ЕСПЧ.

"Также, согласно международным конвенциям и нормам международного права, Украина может попросить, чтобы Маркив отбывал наказание в нашей тюрьме. Право попросить у нас есть, и другая страна обязана рассмотреть такую просьбу, но не это не значит, что она должна ее выполнить. Это как нота протеста, которая имеет только политический вес, но не юридический. Но я считаю, что мы должны обязательно воспользоваться таким правом. Ведь если украинца отправят в нашу страну отбывать наказание, то формально можем признать его виновным, чтобы выполнить нормы международного права. А уже здесь украинское судопроизводство организует пересмотр дела - в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. И тогда наша Фемида может открыть дело по украинскому законодательству, и принять свое решение, в том числе и оправдательное", - объясняет адвокат.

Он говорит, что на территории юрисдикции, где задержан, а потом стал подследственным гражданин Украины, действуют законы адвокатуры этого региона или страны.

"В данном случае адвокаты Италии заключают договор с близкими, консулом, или послом нашей страны. И только защитники этой страны могут защищать права украинца. По требованию, его могут обеспечить переводчиком. А вот украинские адвокаты имеют право присутствовать во время заседаний, но только как свободные слушатели", - уточнил Либерман.