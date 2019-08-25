Президент Молдовы анонсировал встречу с Зеленским

25 августа 2019, 14:57

Молдова поддерживает территориальную целостность Украины, подчеркнул Игорь Додон.

Игорь Додон, Молдова, президент
Игорь Додон

В Ближайшее время может состоятся встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Молдовы Игорем Додоном.

Об этом идет речь в поздравлении Додона ко Дню Независимости Украины.

"Для Республики Молдова важнейшим приоритетом было и остаётся поступательное развитие добрососедских, дружественных отношений с Украиной по различным направлениям, основанным на конструктивном и взаимовыгодном партнёрстве и доверии", - говорится в его сообщении в Facebook.

Читайте такжеНеожиданное заявление Додона: Приднестровье может стать частью УкраиныОн подчеркнул, что Республика Молдова всегда поддерживала, поддерживает и в дальнейшем будет поддерживать территориальную целостность Украины в её международно-признанных границах.

Кроме того, президент Молдовы заявил, что хочет в ближайшее время встретится с Зеленским.

"Рассчитываю на проведение в ближайшее время двусторонней встречи, на которой мы могли бы обсудить весь спектр вопросов, касающихся молдавско-украинских отношений", - добавил Додон.

Напомним, ранее Додон сообщил, что провел телефонный разговор с Зеленским.

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Молдова Владимир Зеленский Игорь Додон Украина
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