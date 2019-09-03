Гигантская свастика: в РФ опозорились с подарком детям к 80-летию начала Второй Мировой войны

Площадку в виде свастики рабочие обещают оперативно убрать / Telegram-канал Mash

В России в городе Юхнове Калужской области местная горадминистрация к 80-летию начала Второй Мировой войны сделала детскую площадку в виде свастики.

Фото гигантской эмблемы фашизма показал Telegram-канал Mash.

Рабочие, в свою очередь, утверждают, что это – промежуточный этап работы.

"Рабочие говорят, что это случайно вышло: щебенка так рассыпалась, ветер подул, пепел древних ариев стукнул в сердца. Обещают быстро все убрать и залить", - сказано в сообщении.

Ранее в Запорожье храм бывшей УПЦ МП разрисовали свастиками.