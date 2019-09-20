"Одни штаны на всех?": в РФ Путина подловили на использовании двойника

Двойник Владимира Путина выглядел нелепо в больших штанах / Reuters

Слухи о том, что у президента России Владимира Путина существуют двойники, ходят давно. Очередной раз фотодоказательтво "ненастоящего царя" обнаружили во время встречи главы РФ в ижевском технопарке Академия Калашникова с детьми.

На своей странице в Facebook украинский политолог Алексей Голобуцкий выложил фото, на котором очередной двойник Путина попался на нелепых штанах: одежда президенту явно не по размеру.

"Путин сегодня в "Академии Калашникова". К детям, не напрягаясь, отправили самую мелкую, пожалуй, версию Путина. И штаны, как всегда, выдали от напарника повыше", - написал Голобуцкий.

Владимир Путин отправил на встречу своего двойника, считают в сети

В сети поглумились над главой РФ, отметив, что "под костюм меняют Путиных".

"Неужели никто не видит, что двойник?", "Под костюм меняют Путиных", "Одни штаны на всех Путиных?", "О! Какой высокий!", - писали юзеры.

Любопытно, что это не первый раз, как двойники Путина "спалились" на размере одежды – обычно на настоящем главе РФ костюмы сидят безупречно, и у него нет накладок с гардеробом.

Юзеры уверены, что Путин отправляет своих двойников на не слишком важные мероприятия.

Ранее генерал оценил вероятность наличия у Путина двойников.