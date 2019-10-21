Трещина достигла лба Джоконды: раскололась знаменитая картина Леонардо да Винчи

Картина Мона Лиза треснула / EPA/UPG

Знаменитая и бесценная картина итальянского художника Леонардо да Винчи треснула и в настоящее время находится в ужасном состоянии.

По информации, хранители отдела живописи и отдела графики Лувра Венсен Дельевен и Луи Франко обратили внимание, что на выставке, посвященной 500-летию со дня смерти великого итальянца Леонардо да Винчи, картина "Мона Лиза" или же "Джоконда" находится в критическом состоянии.

"Картина очень хрупкая. Трещина пересекает всю поверхность доски и достигает лба Джоконды. Ей противопоказано любое перемещение, вибрация, изменение климата. Самое страшное, что во время перевозки она может расколоться пополам. Поэтому Лувр не хочет, чтобы Джоконда путешествовала", - прояснили ситуацию сотрудники музея, передает "Страна".

Отметим, картина написана маслом на тополиной доске, ее размеры - 76,8 × 53 см. Время написания – 1503-1505 годы. Считается, что картина — это портрет Лизы Герардини, супруги флорентийского торговца тканями по фамилии Дель Джокондо. Находится картина в Лувре, где ей отведен специальный зал, носящий ее имя. Привез ее во Францию сам художник, который перебрался сюда под покровительство короля Франциска I.

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