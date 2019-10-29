В Венгрии автобус с украинцам угодил в жутчайшее ДТП: опубликованы фото

Место ДТП / Mukachevo.net

В Венгрии утром во вторник, 29 октября, в масштабную ДТП попал микроавтобус с украинцами.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Mukachevo со ссылкой на данные полиции венгерского округа Сабольч-Сатмар-Берет. ДТП произошло на пересечении шоссейных дорог №41 и №403 вблизи города Ниредьхаза.

Автобус на большой скорости врезался в отбойник, вылетел в кювет и перевернулся.

Далее, один из пассажиров оказался зажат в салоне, поэтому его пришлось освобождать спасателям. Затем всех пострадавших украинцев немедленно отвезли в больницу.

Напомним, ранее в Венгрии микроавтобус лоб в лоб столкнулся на трассе с фурой.