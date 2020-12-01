Алиев посоветовал Франции отдать армянам Марсель

Алиев предложил Франции отдать Марсель армянам / Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев набросился на официальный Париж и обвинил французские власти в попытке вмешаться в решение чужих вопросов. В качестве альтернативы азербайджанский лидер предложил Франции создать для армян отдельное государство на своей территории.

Алиев обратил внимание на то, что Франция многие годы не пыталась разрешить карабахский конфликт, сообщает РИА Новости.

"Сколько лет Франция является сопредседателем Минской группы? Она хоть что-то сделала? Предприняла практический шаг для решения этого вопроса? А теперь после того, как вопрос решился, посмотрите, что происходит? Сенат Франции принимает резолюцию о том, чтобы Нагорный Карабах был признан ", – сказал Алиев.

Также Алиев потребовал от Парижа не вмешиваться в дела Азербайджана.

"Если они (армяне – ред.) вам нравятся, то, я говорил в период войны, отдайте город Марсель, измените его название, создайте им там второе государство. Но никто не может вмешиваться в наши дела", - особо подчеркнул Алиев.

Азербайджанский лидер при этом уточнил, что термин "нагорно-карабахский конфликт" уже остался в прошлом, и употреблять его стоит только лишь говоря об истории.

Отметим, возмущение президента Азербайджана вызвала резолюция сената Франции, в котором правительству страны предлагалось признать независимость Нагорного Карабаха и потребовать от Баку вывода войск из региона.

Это не первый выпад Алиева в адрес Франции. В октябре президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью телеканалу Al Arabiya, что Франция могла бы провозгласить Нагорный Карабах в Марселе и провозгласить независимость островного французского региона Корсика.

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