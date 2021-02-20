Байден не захотел приглашать Россию в Большую семерку

Байден не захотел видеть Путина в Большой семерке / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена не желает возвращения России в группу государств G7 (Большой семерки), сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Я не думаю, что мы снова приглашаем Россию", - сказала Псаки, ее цитирует Голос Америки. По ее словам, любые возможные предложения о вхождении России в G7 будут сделаны только совместно со всеми участниками группы.

Отметим, Большая семерка - клуб государств с самыми развитыми экономиками. Сегодня в группу входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

Россия была исключена из G7 после оккупации украинского Крыма в 2014 году.

В пятницу, 19 февраля, состоялась виртуальная встреча лидеров "Большой семерки.

"Этим утром я впервые на посту президента встретился с другими лидерами G7. Я четко заявил, что США вернулись - и, что я настроен работать с ними, чтобы контролировать пандемию и ответить на общие для нас вызовы", - заявил президент США Джо Байден в Twitter.

Большая семерка – о чем сообщалось ранее: