УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

Байден не захотел приглашать Россию в Большую семерку

20 февраля 2021, 09:26

Россия была исключена из G7 после оккупации украинского Крыма в 2014 году. Поэтому Путина пока в Большой семерке не ждут.

Байден, Путин
Байден не захотел видеть Путина в Большой семерке / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена не желает возвращения России в группу государств G7 (Большой семерки), сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Я не думаю, что мы снова приглашаем Россию", - сказала Псаки, ее цитирует Голос Америки. По ее словам, любые возможные предложения о вхождении России в G7 будут сделаны только совместно со всеми участниками группы.

Отметим, Большая семерка - клуб государств с самыми развитыми экономиками. Сегодня в группу входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

Россия была исключена из G7 после оккупации украинского Крыма в 2014 году.

В пятницу, 19 февраля, состоялась виртуальная встреча лидеров "Большой семерки.

"Этим утром я впервые на посту президента встретился с другими лидерами G7. Я четко заявил, что США вернулись - и, что я настроен работать с ними, чтобы контролировать пандемию и ответить на общие для нас вызовы", - заявил президент США Джо Байден в Twitter.

Большая семерка – о чем сообщалось ранее:

  • 31 мая 2020 года тогдашний президент США Дональд Трамп перенес встречу лидеров стран Большой семерки с конца июня на сентябрь и решил пригласить на нее Россию.
  • 2 июня 2020 года глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что США как председательствующая страна в Большой семерке (G7) и организатор предстоящего саммита имеет право пригласить Россию, но только в роли наблюдателя. При этом возвращение России к формату G7 пока невозможно.

новости США Джейн Псаки Большая семерка Владимир Путин Джо Байден
Сейчас вы просматриваете новость «Байден не захотел приглашать Россию в Большую семерку». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Михаил Боярский попал в больницу и проклинал женуМихаил Боярский попал в больницу и проклинал жену У Путина сделали новое резкое заявление об УкраинеУ Путина сделали новое резкое заявление об Украине Андрей Мягков умер: названа возможная причина смертиАндрей Мягков умер: названа возможная причина смерти "Орем о двойных стандартах": в Сети показали, как Скабеева на ТВ отрабатывает указания Кремля"Орем о двойных стандартах": в Сети показали, как Скабеева на ТВ отрабатывает указания Кремля Путин объяснил, почему блокада достройки Северного потока-2 связана с УкраинойПутин объяснил, почему блокада достройки Северного потока-2 связана с Украиной
Следующий материал

Последние новости

09:26
Байден не захотел приглашать Россию в Большую семерку
09:18
В трех областях Украины запретили работу кафе и ресторанов Видео
09:04
Сразу плюс 5 лет и титул неряха: грубые ошибки при использовании помады Видео
08:35
Министр обороны Украины и глава Пентагона провели переговоры: стало известно, о чем договорились стороны Видео
08:19
В СНБО раскрыли детали голосования по новым санкциям Видео
Реклама
07:54
Дошли до абсурда: зачем Украина тянет транш МВФ, который ей не нужен мнение
07:46
Изумительные сумки-ведра в стиле 30-х входят в моду на весну-лето 2021 Фото
07:26
Данилов заявил, что остановить войну на Донбассе может только Путин Видео
07:24
Гороскоп на 20 февраля для всех: подготовка ловушки, крупные убытки и катастрофы Видео
06:50
Токсичный органичный яд: медик объяснила опасность любимого славянского гарнира Видео
05:40
Рада приняла закон, ужесточающий штрафы поджигателям лесов в Украине Видео
05:20
Когда полнолуние в феврале 2021, чего опасаться и чем заняться: прогнозы астрологов Видео
04:55
В Слуге народа рассказали, как Путин отреагирует на санкции против Медведчука Видео
04:30
Внебрачная дочь Путина без лифчика показала "бунтарский дух" Видео
04:05
Пять удобных поз для самого приятного секса в вашей жизни Видео
04:00
Бывший секретарь СНБО объяснил, почему Россия не намерена защищать Медведчука Видео
03:03
Земфира посвятила клип герою популярной игры: опубликован полный текст песни Видео
02:30
Эскперт оценил шансы РФ обеспечить аннексированный Крым водой Видео
02:01
Обвиненная в издевательствах воспитательница детсада рассказала об угрозах скотчем Видео
01:30
В Украине выпустили Московское пиво с Кремлем и триколором
Реклама
01:13
Штаты нанесли новый удар по режиму Лукашенко в Беларуси Видео
00:39
Эксперт объяснил, как Украине остаться на газовом рынке после запуска СП-2 Видео
00:19
Медик подсказала, как продлить молодость мужчине и женщине Видео
19 февраля, пятница
23:57
Минздрав назвал главную причину вспышки COVID-19 в западных областях Видео
23:25
"Далее будет": в СНБО анонсировали громкие разоблачения нардепов
23:05
Украинским военным на Донбассе разрешили отвечать на провокации
22:34
СМИ выяснили, из-за чего ввели санкции против Оксаны Марченко
22:18
У Зеленского объявили о новом жестком курсе управления Украиной Видео
22:04
Сенцов высказался о санкциях против Медведчука Видео
21:46
Кравчук резко отреагировал на санкции СНБО Видео
21:33
Зеленский объяснил, как собирается защищать языки нацменьшинств Видео
21:31
В Сети выложили фото предполагаемого дома Януковича в Ростове
21:17
Четыре вида спорта, которые продлят вашу жизнь Видео
21:12
Подробный лунный календарь на март 2021 года: оживление "вампиров" и воплощение мечты
21:11
Лавров разразился обвинениями в адрес Запада из-за Украины Видео
21:04
Герпес передается через поцелуй: что нужно знать, чтобы защитить себя Видео
20:57
Довыборы в Раду: ЦИК зарегистрировала генпродюсера скандального канала Видео
20:48
Сколько калорий сжигает секс и как сжечь еще больше: лайфхаки Видео
20:37
Цены на продукты резко взлетят: что подорожает в Украине Видео
20:27
Меркель объявила о провале переговоров по Донбассу и призвала Запад к действиям Видео
Реклама
20:23
В СБУ высказались о новых санкциях СНБО Видео
20:20
Зеленский начал против Путина рискованную игру мнение
20:03
Зеленский нанес исторический удар по Путину мнение
19:47
Конгресс США принял важное решение по Украине
19:47
Синоптики призвали киевлян готовиться к наводнению Видео
19:40
Зеленский усилил контроль Украины над Донбассом Видео
19:25
Убийство пешехода в центре Киева: в полиции сообщили подробности Видео
19:12
Похудение и сон: как одно помогает и мешает другому Видео
19:00
Некогда великие франшизы MGS и Castlevania получат вторую жизнь – СМИ Видео
18:56
Байден выдвинул очередные обвинения Путину и заверил НАТО в поддержке
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять