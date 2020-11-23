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Байден решил, кто будет "рулить" Госдепом

23 ноября 2020, 09:09

Энтони Блинкен, сторонник глобальных союзов и один из ближайших советников Джо Байдена, будет номинирован на должность государственного секретаря США.

Джо Байден
Джо Байден определился с кандидатами на ключевые должности / Фото Reuters

Демократ Джо Байден, который по данным американских СМИ признан победителем президентских выборов в США, готов в ближайшее время назвать кандидатов на ключевые должности в формировании внешней политики - главы Государственного департамента и советника Белого дома по вопросам национальной безопасности в новой администрации.

"Ожидается, что Энтони Блинкен, сторонник глобальных союзов и один из ближайших советников Джо Байдена, будет номинирован на должность государственного секретаря США", - сообщает The New York Times.

При этом подчеркивается, что новому главе Госдепа придется прилагать усилия, чтобы "объединить скептически настроенных международных партнеров в новом противостоянии с Китаем".

Блинкен, ранее занимавший должность заместителя госсекретаря США, последовательно критиковал агрессию России и выступал за предоставление Украине летального оружия.

В то же время, сообщается, что Джо Байден намерен назначить на другую влиятельную должность, советника по национальной безопасности, своего давнего помощника Джейка Салливана.

Вместе Энтони Блинкен и Джейк Салливан, которые находятся в дружеских отношениях и имеют общее мировоззрение, были опорой Джо Байдена в вопросах внешней политики во время его кампании по выборам президента США.

Выборы в США – о чем сообщалось ранее:

Когда объявят результаты выборов президента США​​ 2020

3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.​

Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.

​Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.

По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.

После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.

Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.

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