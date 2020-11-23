Байден решил, кто будет "рулить" Госдепом

Энтони Блинкен, сторонник глобальных союзов и один из ближайших советников Джо Байдена, будет номинирован на должность государственного секретаря США.
Демократ Джо Байден, который по данным американских СМИ признан победителем президентских выборов в США, готов в ближайшее время назвать кандидатов на ключевые должности в формировании внешней политики - главы Государственного департамента и советника Белого дома по вопросам национальной безопасности в новой администрации.
"Ожидается, что Энтони Блинкен, сторонник глобальных союзов и один из ближайших советников Джо Байдена, будет номинирован на должность государственного секретаря США", - сообщает The New York Times.
При этом подчеркивается, что новому главе Госдепа придется прилагать усилия, чтобы "объединить скептически настроенных международных партнеров в новом противостоянии с Китаем".
Блинкен, ранее занимавший должность заместителя госсекретаря США, последовательно критиковал агрессию России и выступал за предоставление Украине летального оружия.
В то же время, сообщается, что Джо Байден намерен назначить на другую влиятельную должность, советника по национальной безопасности, своего давнего помощника Джейка Салливана.
Вместе Энтони Блинкен и Джейк Салливан, которые находятся в дружеских отношениях и имеют общее мировоззрение, были опорой Джо Байдена в вопросах внешней политики во время его кампании по выборам президента США.
Выборы в США – о чем сообщалось ранее:
- По данным американских СМИ, кандидат от демократов, бывший вице-президент США Джо Байден набрал достаточное количество голосов коллегии выборщиков для победы над нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом. При этом официальные результаты выборов еще не оглашены.
- Дональд Трамп заявил, что готов уйти со своего поста, если его соперник Джо Байден выиграет выборы без нарушений.
- Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что решение Окружного суда штата Пенсильвания, который не разрешил пересчитывать присланные по почте бюллетени, будет обжаловано в суде.
Когда объявят результаты выборов президента США 2020
3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.
Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.
Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.
Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.
По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.
После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.
Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.