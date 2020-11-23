Байден решил, кто будет "рулить" Госдепом

Джо Байден определился с кандидатами на ключевые должности / Фото Reuters

Демократ Джо Байден, который по данным американских СМИ признан победителем президентских выборов в США, готов в ближайшее время назвать кандидатов на ключевые должности в формировании внешней политики - главы Государственного департамента и советника Белого дома по вопросам национальной безопасности в новой администрации.

"Ожидается, что Энтони Блинкен, сторонник глобальных союзов и один из ближайших советников Джо Байдена, будет номинирован на должность государственного секретаря США", - сообщает The New York Times.

При этом подчеркивается, что новому главе Госдепа придется прилагать усилия, чтобы "объединить скептически настроенных международных партнеров в новом противостоянии с Китаем".

Блинкен, ранее занимавший должность заместителя госсекретаря США, последовательно критиковал агрессию России и выступал за предоставление Украине летального оружия.

В то же время, сообщается, что Джо Байден намерен назначить на другую влиятельную должность, советника по национальной безопасности, своего давнего помощника Джейка Салливана.

Вместе Энтони Блинкен и Джейк Салливан, которые находятся в дружеских отношениях и имеют общее мировоззрение, были опорой Джо Байдена в вопросах внешней политики во время его кампании по выборам президента США.

Выборы в США – о чем сообщалось ранее:

По данным американских СМИ, кандидат от демократов, бывший вице-президент США Джо Байден набрал достаточное количество голосов коллегии выборщиков для победы над нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом. При этом официальные результаты выборов еще не оглашены.

Дональд Трамп заявил, что готов уйти со своего поста, если его соперник Джо Байден выиграет выборы без нарушений.

Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что решение Окружного суда штата Пенсильвания, который не разрешил пересчитывать присланные по почте бюллетени, будет обжаловано в суде.