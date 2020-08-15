В Беларуси объявили в розыск известного оппозиционера, сбежавшего в Украину

Валерий Цепкало объявлен в розыск / facebook.com/valerytsepkalo

Экс-руководитель Центра высоких технологий, оппозиционер и кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало сегодня был объявлен в розыск.

Об этом сообщает в субботу, 15 августа, TUT.BY со ссылкой на его представителя Алексея Урбана.

По его словам, получена повестка, из которой следует, что против Цепкало возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки, он объявлен в розыск.

Цепкало также объявлен в розыск в России. Кроме этого, в РФ объявлен в розыск создатель Telegram-канала NEXTA Степан Путило.

Отметим, Цепкало не был зарегистрирован кандидатом в президенты, так как ЦИК признала действительными около 75 тысяч подписей при положенных 100 тысячах.

Перед выборами он покинул Беларусь и уехал в Россию, но позже приехал в Украину, где 12 августа объявил о создании Фронта национального спасения Беларуси.

24 июля Цепкало покинул Беларусь и уехал в Москву вместе с детьми ‒ поскольку опасался, что будет задержан. Его супруга Вероника Цепкало осталась в Беларуси. Она помогает избирательному штабу единого кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Ранее беларусский оппозиционер Валерий Цепкало сделал скандальное заявление о том, что на Донбассе идет "гражданская война".