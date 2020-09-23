"Цветная революция не состоялась": что говорил Лукашенко на инаугурации

Лукашенко произнес присягу президента / belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости вернуть страну к безопасной жизни и прийти к согласию ради будущего.

Об этом он заявил 23 сентября во время церемонии инаугурации во Дворце Независимости в Минске, передает БЕЛТА.

"Я не могу, не имею права бросить белорусов, которые связали с государственным курсом не только политические предпочтения, но и свою судьбу, будущее своих детей, всех, кто в столь сложный для Беларуси период остался верен стране и народу", - отметил Лукашенко.

По его словам, он вступает в должность президента с чувством гордости за белорусов.

"В этот торжественный день Президент дает клятву на верность Отечеству и народу с особым чувством. В нем очень много гордости за белорусов, которые с честью прошли испытания на прочность, прежде всего, своих убеждений. День вступления в должность Президента - это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны - мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость. И в этом плане нам предстоит еще немало сделать", - добавил он.

23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко / belta.by

По словам Лукашенко, "цветная революция" не состоялась. Он также добавил, что в условиях поствыборной обстановки коллективы предприятий "показали всю свою мудрость, выбрав цех, а не площадь".

"У наших детей перед глазами достойный пример рациональной мудрости. Мы показали, что создание нового возможно только на базе достигнутого", - заявил Лукашенко.

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