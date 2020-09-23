"Цветная революция не состоялась": что говорил Лукашенко на инаугурации

Александр Лукашенко заявил, что вступает в должность президента с чувством гордости за белорусов.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости вернуть страну к безопасной жизни и прийти к согласию ради будущего.
Об этом он заявил 23 сентября во время церемонии инаугурации во Дворце Независимости в Минске, передает БЕЛТА.
"Я не могу, не имею права бросить белорусов, которые связали с государственным курсом не только политические предпочтения, но и свою судьбу, будущее своих детей, всех, кто в столь сложный для Беларуси период остался верен стране и народу", - отметил Лукашенко.
По его словам, он вступает в должность президента с чувством гордости за белорусов.
"В этот торжественный день Президент дает клятву на верность Отечеству и народу с особым чувством. В нем очень много гордости за белорусов, которые с честью прошли испытания на прочность, прежде всего, своих убеждений. День вступления в должность Президента - это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны - мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость. И в этом плане нам предстоит еще немало сделать", - добавил он.
По словам Лукашенко, "цветная революция" не состоялась. Он также добавил, что в условиях поствыборной обстановки коллективы предприятий "показали всю свою мудрость, выбрав цех, а не площадь".
"У наших детей перед глазами достойный пример рациональной мудрости. Мы показали, что создание нового возможно только на базе достигнутого", - заявил Лукашенко.
Напомним:
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- По официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста.
- Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт отказалась назвать дату инаугурации Лукашенко. Она пообещала предоставить информацию ближе ко времени церемонии.
- С самого утра 23 сентября в Минске в районе Дворца независимости и выставочного зала БелЭкспо, где проходят крупные государственные и международные мероприятия, местные жители заметили военные грузовики и большое количество силовиков, в том числе и представителей роты почетного караула. Белорусские СМИ писали о том, что инаугурация Лукашенко может состояться сегодня.
- Также на проспекте Независимости заметили кортеж предположительно Александра Лукашенко.