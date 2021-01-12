Эрдоган официально появился в Telegram

Турецкие чиновники начали массово покидать мессенджер WhatsApp.
В мессенджере Telegram появился официальный канал президента Турции Реджепа Эрдогана. Регистрация аккаунта турецкого главы государства связана с изменением пользовательского соглашения WhatsApp.
В частности, о появлении аккаунта Эрдогана сообщила его пресс-служба во вторник, 12 января. Известно, что учетная запись турецкого президента теперь существует и в BIP.
"Наш президент @RTErdogan теперь в BIP и Тelegram", - отмечается в сообщении.
На Telegram-канал Эрдогана уже подписаны свыше 50 тысяч человек.
"Спасибо за подписку на наш Telegram канал. Сегодня на другой площадке открылся новый канал в BiP", - указано в одном из новых сообщений.Читайте такжеВойна мессенджеров на горизонте: что стоит за массовым отказом от WhatsApp
Как ранее сообщало американское издание Bloomberg, пресс-служба Реджепа Эрдогана и министерство обороны страны сделали заявление о том, что они прекращают пользоваться мессенджером WhatsApp из-за изменений сервисом обмена сообщениями пользовательского соглашения, согласно которому личные данные аккаунтов будут передаваться Facebook. В частность, речь идет о передачи личных данных всем приложениям, которыми владеет корпорация Цукерберга.
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