Эрдоган официально появился в Telegram

На Эрдогана в Telegram уже подписались более 50 тысяч пользователей / Reuters

В мессенджере Telegram появился официальный канал президента Турции Реджепа Эрдогана. Регистрация аккаунта турецкого главы государства связана с изменением пользовательского соглашения WhatsApp.

В частности, о появлении аккаунта Эрдогана сообщила его пресс-служба во вторник, 12 января. Известно, что учетная запись турецкого президента теперь существует и в BIP.

"Наш президент @RTErdogan теперь в BIP и Тelegram", - отмечается в сообщении.

На Telegram-канал Эрдогана уже подписаны свыше 50 тысяч человек.

"Спасибо за подписку на наш Telegram канал. Сегодня на другой площадке открылся новый канал в BiP", - указано в одном из новых сообщений.Читайте такжеВойна мессенджеров на горизонте: что стоит за массовым отказом от WhatsApp

Как ранее сообщало американское издание Bloomberg, пресс-служба Реджепа Эрдогана и министерство обороны страны сделали заявление о том, что они прекращают пользоваться мессенджером WhatsApp из-за изменений сервисом обмена сообщениями пользовательского соглашения, согласно которому личные данные аккаунтов будут передаваться Facebook. В частность, речь идет о передачи личных данных всем приложениям, которыми владеет корпорация Цукерберга.

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