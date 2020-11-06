ЕС нанес санкционный удар по Лукашенко: какие меры введены

Европейские санкции против Александра Лукашенко начали работать / Reuters

Власти Евросоюза наказали Александра Лукашенко, который не признал нелегитимными президентские выборы в Беларуси 2020.

Объединение государств ввело санкции против Лукашенко и 14 высокопоставленных белорусских чиновников, говорится в постановлении Совета ЕС, которое было опубликовано в официальном журнале Евросоюза.

В Евросоюзе решили запретить Лукашенко и еще ряду граждан белорусского государства въезд на свою территорию и одобрили заморозку их активов.

Санкции против белорусских чиновников – кто из топов пополнил "черный список":

Глава Конституционного суда Петр Миклашевич;

Глава КГБ Иван Тертель.