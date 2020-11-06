ЕС нанес санкционный удар по Лукашенко: какие меры введены

Лукашенко и ряд высокопоставленных чиновников Беларуси наказаны ограничительными мерами.
Власти Евросоюза наказали Александра Лукашенко, который не признал нелегитимными президентские выборы в Беларуси 2020.
Объединение государств ввело санкции против Лукашенко и 14 высокопоставленных белорусских чиновников, говорится в постановлении Совета ЕС, которое было опубликовано в официальном журнале Евросоюза.
В Евросоюзе решили запретить Лукашенко и еще ряду граждан белорусского государства въезд на свою территорию и одобрили заморозку их активов.
Санкции против белорусских чиновников – кто из топов пополнил "черный список":
Глава Конституционного суда Петр Миклашевич;
Глава КГБ Иван Тертель.
- Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Оппозицию и ее сторонников возмутило то, что Александр Лукашенко якобы побеждал с огромным отрывом. Оппозиция обвинила власть в масштабных фальсификациях.
- В стране начались масштабные акции протеста, их жестоко подавляли силовики – есть жертвы, много пострадавших и задержанных.
- Евросоюз не признал результаты выборов в Беларуси и осудил насилие в отношении протестующих. Потом ЕС ввел санкции в отношении 44 государственных деятелей Беларуси.
- Лукашенко не признал поражение на выборах и секретно провел инаугурацию. Западные страны не признали его легитимным президентом Беларуси. Срок действия президентских полномочий Лукашенко истек 5 ноября.
Автор: Екатерина Присяжнюк