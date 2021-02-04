УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Круче, чем у Берлускони: архитектор Путина раскрыл тайну дворца под Геленджиком

4 февраля 2021, 06:02
Прослушать новость
Остановить

Проект на мысе Идокопас начали разрабатывать через пару лет после визита Владимира Путина в Сан-Мартино.

Дворец Путина в Геленджике
Дворец Путина под Геленджиком / ФБК

Итальянец Ланфранко Чирилло является архитектором дворца под Геленджиком, который связывают с президентом России Владимиром Путиным.

Чирилло гордится статусом "архитектор Путина", но отмечает, что "к сожалению, это неправда". Архитектор утверждает, что проектировал дом под Геленджиком для компании Стройгазконсалтинг, с которой он много сотрудничал, пишет Медуза.

Итальянец с паспортом РФ утверждает, что "никогда не встречался с Путиным в Геленджике", но уточняющие вопросы на эту тему игнорирует. Как и вопросы о знакомстве с другими высокопоставленными чиновниками и топ-менеджерами госкорпораций.

Подчеркивается, что издание La Repubblica писало, что "дача Путина" на Черном море должна была "составить конкуренцию" вилле экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони на Сардинии. Резиденция прославилась благодаря секс-скандалам, связанным с именем Берлускони. Параллели с виллой проводят и расследователи из The Insider, отмечающие, что проект на мысе Идокопас начали разрабатывать через пару лет после визита Путина в Сан-Мартино.

Хотя, по словам архитектора, никакой связи между объектами нет: "Они разные по размеру и стилю. Вилла „Чертоза" — французско-средиземноморская, а дворец в Геленджике — неоклассический. „Чертоза" — тысяча квадратных метров, территория около 80 гектаров, все разное…".

Читайте такжеМраморные статуи и аквадискотека: всплыли новые детали о дворце Путина

Дворец Путина: о чем сообщалось ранее

  • В Фонде борьбы с коррупцией обнародовали расследование, в котором говорится, что общая площадь "дворца Путина" оценивают в 17 691 квадратный метр, а предварительная стоимость строительства составляет около 100 млрд рублей.
  • В фонде выяснили, что на территории особняка есть подземный восьмидесятиметровый мост, ледовый дворец, тоннель для спуска к Черному морю и даже церковь.
  • В Кремле утверждают, что этот особняк не был построен для президента РФ.
Сейчас вы просматриваете новость «Круче, чем у Берлускони: архитектор Путина раскрыл тайну дворца под Геленджиком». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Навальный в суде назвал Путина "отравителем трусов" и "человеком в бункере"Навальный в суде назвал Путина "отравителем трусов" и "человеком в бункере" "Долой царя": Россию охватила волна протестов против Путина, более 5000 задержанных"Долой царя": Россию охватила волна протестов против Путина, более 5000 задержанных Ужас в Москве и Санкт-Петербурге: протестующие подрались с силовиками, жену Навального схватилиУжас в Москве и Санкт-Петербурге: протестующие подрались с силовиками, жену Навального схватили Экс-депутат Госдумы раскрыл, кто стоит за НавальнымЭкс-депутат Госдумы раскрыл, кто стоит за Навальным В России новое восстание: народ вышел несмотря на -50 мороза, уже есть задержанныеВ России новое восстание: народ вышел несмотря на -50 мороза, уже есть задержанные
Следующий материал

Последние новости

06:33
В моде обворожительные юбки миди с асимметричным разрезом спереди
06:29
Ночью в Запорожье горело здание инфекционки с COVID-больными: есть жертвы Видео
06:02
Круче, чем у Берлускони: архитектор Путина раскрыл тайну дворца под Геленджиком Видео
05:24
Еще одну болезнь могут отнести к осложнениям после COVID-19
04:56
У Кравчука назвали проблему, которая тормозит переговоры по Донбассу Видео
Реклама
04:22
Ошибки в уходе за бровями, которые дико старят лицо, и как их исправить Видео
03:50
Потерять квартиру за долги: что светит украинцам за задолженность по ЖКХ Видео
03:29
Адвокат раскрыл план Навального и оценил шансы на его освобождение Видео
02:15
Как вырастить огурцы на подоконнике к 8 Марта и не только Видео
01:36
Военный эксперт объяснил, зачем США участие в нормандских переговорах
01:07
США и Европа готовят "сюрприз" для окружения Путина Видео
00:45
Праздник сорока мучеников: какого числа в 2021 году, приметы и традиции Видео
00:23
У Зеленского жестко отреагировали на решение Верховного суда по иску Тупицкого Видео
00:19
"Почему не голая?": Анна Тринчер взбудоражила голым фото в лесби-стиле
03 февраля, среда
23:45
Стала известна причина аварии на Запорожской ТЭС Видео
23:12
В Украине ударит сильный мороз: где ждать -23 Видео
23:09
В США раскрыли планы о новом ударе по Северному потоку-2 Видео
23:07
Авария на ТЭС в Энергодаре: город уже со светом, но пока без воды Видео
23:00
Гороскоп для всех на 4 февраля: любовный обман и сексуальный успех Видео
22:52
Разумков поведал о своих разногласиях с Зеленским
Реклама
22:19
Националисты объявили об акции по закрытию телеканала Наш Видео
22:14
Президент провел встречу с послами стран G7 - о чем шла речь
21:50
Скандальному главе КСУ Тупицкому отказали в Верховном суде Видео
21:45
Рак легких: названы 5 неожиданных симптомов Видео
21:14
Зеленский срочно провел встречу с руководителями ведущих телеканалов Видео
21:00
В ВОЗ сделали громкое заявление о коронавирусе
20:41
В Кабмине рассказали о новом ударе по телеканалам Медведчука Видео
20:39
В ГТС Украины объяснили, почему Северный поток-2 не нужен ни Газпрому, ни Европе Видео
20:24
Украинская телеведущая чуть не потеряла сознание в окружении раздетых мужчин
20:23
"Война на всех фронтах": Аваков отреагировал на санкции против каналов Видео
19:54
"Есть проблема": в Минздраве прокомментировали вакцинацию руководства страны Видео
19:47
Названа дата начала массовой вакцинации украинцев от коронавируса Видео
19:41
Дмитрий Шепелев станет отцом во второй раз
19:36
В Кабмине озвучили условие проведения выборов на Донбассе Видео
19:26
Что нужно делать в феврале – лунный календарь огородника на февраль Видео
19:07
В СНБО припугнули закрытием других телеканалов Видео
19:02
Лига Смеха 2021 - назвали список тренеров будущего сезона
18:59
На Украину надвигается опасная погода и ураган Видео
18:54
"Финансирование" 112, NewsOne и ZiK из "ЛДНР": у Зеленского объяснили ситуацию Видео
18:24
"Информационный терроризм": Данилов о причине закрытия 112, ZiK и NewsOne Видео
Реклама
18:24
Санкции против каналов Медведчука: последствия для Зеленского и Украины
18:06
Кабмин увеличил зарплаты медикам: кому и когда ждать доплат Видео
18:00
Скрежет зубами по ночам: названа причина Видео
17:58
Отец Зеленского резко отреагировал на закрытие 112, ZiK и NewsOne Видео
17:48
Золотой Глобус 2021 - кто попал в номинацию
17:30
Как засолить форель – простой пошаговый рецепт Видео
17:14
Санкции против каналов Козака: ЕС напомнил Киеву о свободе СМИ Видео
17:03
Наблюдательный совет УЗ ставит под угрозу национальные интересы Украины - эксперт
16:38
Раскрыты детали ядерной сделки США и России Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять