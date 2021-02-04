Круче, чем у Берлускони: архитектор Путина раскрыл тайну дворца под Геленджиком

Дворец Путина под Геленджиком / ФБК

Итальянец Ланфранко Чирилло является архитектором дворца под Геленджиком, который связывают с президентом России Владимиром Путиным.

Чирилло гордится статусом "архитектор Путина", но отмечает, что "к сожалению, это неправда". Архитектор утверждает, что проектировал дом под Геленджиком для компании Стройгазконсалтинг, с которой он много сотрудничал, пишет Медуза.

Итальянец с паспортом РФ утверждает, что "никогда не встречался с Путиным в Геленджике", но уточняющие вопросы на эту тему игнорирует. Как и вопросы о знакомстве с другими высокопоставленными чиновниками и топ-менеджерами госкорпораций.

Подчеркивается, что издание La Repubblica писало, что "дача Путина" на Черном море должна была "составить конкуренцию" вилле экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони на Сардинии. Резиденция прославилась благодаря секс-скандалам, связанным с именем Берлускони. Параллели с виллой проводят и расследователи из The Insider, отмечающие, что проект на мысе Идокопас начали разрабатывать через пару лет после визита Путина в Сан-Мартино.

Хотя, по словам архитектора, никакой связи между объектами нет: "Они разные по размеру и стилю. Вилла „Чертоза" — французско-средиземноморская, а дворец в Геленджике — неоклассический. „Чертоза" — тысяча квадратных метров, территория около 80 гектаров, все разное…".

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